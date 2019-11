Gummi T skal indvie den nye Royal Stage på musicalsiden, og derfor har direktør for Royal Stage Carsten Larsen og formand for Mastodonterne Steen Lünell valgt at sætte billetpriserne ned til halv pris. Håbet er at få 20.000 mennesker ind at se forestillingen.

Johan spiller hele Danmarks splejs

De fleste husker historien om splejsen Ivan Olsen, der febrilsk forsøger at finde noget, han er god til, som han tumler gennem byen på en løbsk cykel og ihærdigt øver sig i at spytte langspyt, mens han udsættes for grov mobning af sine klassekammerater og sågar sin egen far.

Man kan ikke være god til det hele, men det ville da rart at være god til et eller andet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her