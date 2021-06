Jørn Rosenville er død

Kræft i maven

Jørn Rosenvilles datter, Monica, fortæller til Ekstra Bladet, at hendes far for to måneder siden blev konstateret uhelbredeligt syg af kræft. Han var til et rutinetjek på hospitalet for at få skiftet batterier på sin pacemaker, da en læge havde trykket ham på maven og undret sig. Efter nogle undersøgelser viste det sig, at han havde en kræftknude i maven: