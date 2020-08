Fysioterapeut Jesper Hansen tilbyder nu gratis træning for et hold voksne, som gerne vil i bedre form. Han er blandt andet inspireret af tv-programmet »Rigtige mænd«, og han ved, hvor svært det kan være at komme i gang på egen hånd.Pressefoto

Jesper vil hjælpe andre i form

Hillerød - 20. august 2020

Inspireret af DR-programmet »Rigtige mænd«, hvor en håndfuld mænd bliver udfordret til at komme i form, har fysioterapeut Jesper Hansen søsat sit eget projekt, hvor han over otte uger vil få et hold deltagere i bedre form. Siden han blev færdiguddannet for 6,5 år siden, har han taget en del efteruddannelse inden for ryg, knæ og hofte, og han arbejder i det daglige meget med holdtræning. Derfor føler han sig også klar til at springe ud i at samle sit eget hold træningskandidater.

- Jeg er inspireret til dette projekt, dels fordi jeg selv ved, hvor svært det kan være at slippe de usunde vaner, og dels af tv-programmet »Rigtige mænd« fra DR1. Jeg ser i det daglige, hvor svært det er for rigtig mange, som har behov for træning, men som mangler initiativ til at komme i gang på egen hånd, og jeg ved også, hvad det gør ved folk, når de er en del af en gruppe og forpligter sig over for hinanden, siger Jesper Hansen.

Derfor vil Jesper Hansen tilbyde gratis træning fordelt på 16 gange over otte uger. Han understreger, at han ikke tilbyder behandling, men derimod ren træning.

- Træningen vil bestå i styrketræning af hele kroppen, konditionstræning og lidt balance og koordination, fortæller Jesper Hansen, som forventer at starte holdet op den 9. september.

Jesper Hansen ser sin målgruppe som personer mellem 20 og 60 år, både mænd og kvinder, og det må gerne være folk med lidt ekstra på sidebenene. Netop fordi træningen er gratis, forestiller Jesper Hansen sig også, at tilbuddet primært er for de, som ikke har råd til at gå i træningscentret.

- Jeg har kun to krav til dem, som melder sig til. Man skal være motiveret, og jeg har en forventning om, at man deltager i hele træningsperioden. Og mit andet krav er, at man skal deltage med godt humør, siger Jesper Hansen.

Jesper Hansen har planlagt træningen til at foregå søndage klokken 9 og onsdage klokken 18. Træningen vil foregå udendørs og udgangspunktet er Badstueslottet. I første omgang tilbyder Jesper Hansen forløbet som en engangsforestilling.

- Men hvis det bliver en succes, kan det sagtens komme på tale, at jeg gør det igen til foråret, siger han.

Jesper Hansen kan kontaktes på jegorkerikkeselv@outlook.dk, hvis man vil melde sig til eller blot høre mere om træningen.