Jesper Følbæk fejrer 25 år i spidsen for sin fars firma

Det lå bestemt ikke i kortene, da Jesper Følbæk Nielsen var dreng, at han en dag skulle overtage den daglige ledelse af sin fars tømrer- og snedkervirksomhed, Børge Nielsen A/S, der blev startet i 1965. Men for 25 år siden, da Børge Nielsen ville på pension, ville ingen af de svende, der var i firmaet, og som efterhånden også var oppe i årene, overtage. Derfor pegede pilen på Jesper og hans lillebror Peter, der lavede virksomheden om til et aktieselskab med Jesper Følbæk Nielsen som administrerende direktør. De to brødre havde ingen håndværkeruddannelse - Jesper Følbæk Nielsen arbejdede i forsikringsverdenen, og Peter Følbæk Nielsen var controller. Men Jesper Følbæk Nielsens kendskab til tal og salg var en klar fordel for firmaet, mener han selv.