Se billedserie Knud (92 år) og Lis (89 år) Malling Beck kyssede første gang, da de var henholdsvis 15 og 12 år gamle. Foto: Kim Rasmussen

Jernbryllup med stærk kærlighed

Hillerød - 26. marts 2018 kl. 07:51 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gennem Lis og Knud Malling Becks 70-årige ægteskab har de både haft arbejdsliv og fritidsliv sammen, og de har være kulturelt samlingspunkt i Ny Hammersholt i Hillerød. På onsdag fejrer de jernbryllup med deres nærmeste familie. I næste måned flytter de på plejehjem, skriver Frederiksborg Amts Avis.

I 1958 købte de Høvelsgaard på Nordbakken i Ny Hammersholt, og med den fik ægteparret sat deres tydelige præg på lokalområdet. Det viser den store mappe med udklip, fortrinsvis fra Frederiksborg Amts Avis, som de fremviser, da avisen lørdag kommer på besøg.

Parret byggede gården om, så en længe var uden vinduer i siderne, for at den kunne bruges til kunstudstillinger. Selv begyndte de på malekursus, og de gik til sang. Deres korlærer startede ligefrem et kor på Høvelsgaard, og på grund af den gode akustik begyndte de to at afholde koncerter der. Det bragte kunstnere som Michala Petri og Kim Sjøgren forbi. Ægteparret trakterede med rødvin og Lis Malling Becks hjemmelavet leverpostej, og efterhånden kom 50-70 gæster hver gang fra hele Nordsjælland.

Også lokalsamfundet brugte Høvelsgaard; her blev holdt Bedegedemarkeder, der er gedemarkeder i bededagene over to dage, fastelavnsfester, viseaftener, fællesspisninger, spilaftener og meget mere. En stor legeplads samlede børnene, og der blev spillet fodbold og rundbold på græsset.

Gården havde de i to år, indtil de flyttede to numre ned ad vejen.

I maj 2017 fremviste de for offentligheden i tre dage deres vidunderlige have, der ligger smukt i det kuperede terræn henover tre matrikler op til Hillerød Golfklubs baner. Her har Knud Malling Beck omdannet det, der i starten var en mark på en bakke, til et imponerende parkanlæg i flere niveauer beplantet med blandt andet rododendron og roser. Han begyndte at anlægge det i slutningen af 60'erne.

I april siger de to farvel til området. Kræfterne rækker ikke længere til at passe haven, og de seneste fem år har Lis Malling Beck, der nu er 89 år, haft Alzheimers. Den nye adresse bliver derfor på Hillerød Kommunes plejecenter Skanselyet.

At Lis har fået Alzheimers har gjort nogle ting vanskeligere, fortæller Knud. Men tilsyneladende har det også bragt dem endnu tættere sammen.

- Lis har et dejligt givende sind. Hun er en glad sjæl. Vi er mere forelskede nu, end vi har været nogen sinde. Vi hygger os, selvom der er mange ting, vi ikke kan, siger Knud Malling Beck.

Læs hele interviewet i Frederiksborg Amts Avis mandag.