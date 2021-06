Jens er årets første student

- Jeg interesserer mig meget for sikkerhed, og hvordan man undgår at få stød, når man for eksempel laver mad og rører opvaskemaskinen og håndvasken samtidig. Der er blandt andet det, jeg har undersøgt i forbindelse med udligningsforbindelser, og at alt skal have samme potentiale i huset. Det var en fed eksamen - det er en opgave, som jeg selv har skrevet, så der var styr på det, siger den nyudklækkede student, som blev belønnet med et 10-tal for sin viden.