Se billedserie Selv om skyerne over Fujifilms nye produktionsanlæg i Hillerød så truende ud, var der god stemning og optimisme for fremtiden indenfor virksomhedens mure i går.

Japanerne er kommet til Hillerød

Hillerød - 21. august 2019 kl. 10:52 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Biogen Allé i Hillerød vajede Dannebrog i går side om side med det japanske flag og Fujifilms firmaflag, da den japanske virksomhed i går markerede det nye ejerskab af virksomheden i Hillerød, som indtil få for uger siden var ejet af amerikanske Biogen.

Medlemmer af ledelsen i Tokyo var på besøg, og også den japanske ambassadør kiggede forbi for at fejre, at et af verdens største produktionsanlæg til biologiske lægemidler nu er på japanske hænder, efter Biogens salg af virksomheden i Danmark til Fujifilm for knapt seks milliarder kroner.

Foreløbig fortsætter alt som hidtil på virksomheden i Hillerød, som nu har fået navnet Fujifilm Diosynth Biotechnologies.

Topledelsen i den japanske gigant, som globalt beskæftiger 77.000 medarbejdere, var blandt andet repræsenteret med Takatoshi Ishikawa, direktør for Fujiflms Bio CDMO division, som fabrikken i Hillerød nu er en del af. Han bød i en kort tale medarbejderne i Hillerød velkommen i Fujifilm Group.

- Jeg har store forventninger til at arbejde sammen med jer, og jeg vil gøre mit bedste for, at vi får startet denne virksomhed op, sagde han blandt andet.

Den japanske ambassadør Toshiro Suzuki, ønskede på engelsk tillykke med den nye virksomhed og fortalte, at han som barn mest kendte Fujifilm som producent af film til brug i fotografiapparater.

- Dengang var virksomheden i hård konkurrence med amerikanske Kodak. Men henover årtierne har virksomheden transformeret sig til mere og mere tværfaglig produktion fra røntgeninstrumenter til mange andre områder, sagde han om Fujifilm.

Han glædede sig over den store japanske investering i Danmark.

- Dette er et vigtigt skridt fremad i de økonomiske relationer mellem Danmark og Japan. Jeg er især glad for at denne investering er gjort i den farmaceutiske fremstillingssektor, som er en meget vigtig sektor, ikke kun i Danmark, men også i Japan, sagde han og fortsatte:

- I dag bliver der gjort japanske investeringer i Danmark inden for mange områder, som produktion, detailhandel, industriprodukter, vedvarende energi, it, lægemidler - og det er ofte, det globale marked, disse japanske virksomheder opererer på, sagde han.

Biologiske lægemidler er et område i vækst, og flere og flere sygdomme behandles med den type lægemidler.

- Der er mere og mere konkurrence på globalt plan inden for biologiske lægemidler. Produktionen bliver også dyrere og dyrere, og dette nye firma står over for store udfordringer. Jeg håber, at Fujifilm vil få glæde af denne investering, og at det vil forbedre virksomhedens kapacitet, som vil bidrage til bedre sundhed over hele verden, sagde Toshiro Suzuki.

Hillerøds egen borgmester, Kirsten Jensen, bød også velkommen til Fujifilm.

- Vi sætter stor pris på, at I har valgt at investere i produktionsfaciliteterne her, og dermed investere i en vigtig arbejdsplads i Hillerød. Jeg ser frem til at fortsætte det positive og konstruktive samarbejde, som vi har haft med denne virksomhed fra starten af, faktisk siden dette kun var en grøn mark, sagde hun blandt andet i sin tale, hvor hun også lovede Fujifilm, at investeringen i Hillerød kun vil blive bedre fremover, hvor hun forventer at Hillerød vil vokse med mange flere indbyggere og dermed potentielle medarbejdere hos Fujifilm.

- Vi håber også, at endnu flere virksomheder inden for lifescience vil flytte til Hillerød, når den nye bydel Favrholm med hospital og station står klar. Jeg tror, at tilstedeværelsen af Fujifilm i Hillerød vil bidrage positivt til vores kommune - så velkommen til Hillerød, sagde hun.