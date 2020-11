Jann Sjursen får ny chefstilling

Jann Sjursen bliver sekretariatschef i Foreningen af Kristne Friskoler.

Tidligere minister Jann Sjursen fra Hillerød bliver ny sekretariatschef for Foreningen af Kristne Friskoler

Hillerød - 16. november 2020 kl. 17:16 Af Mdt Kontakt redaktionen

Tidligere minister, generalsekretær for Caritas Danmark og formand for Rådet for Socialt Udsatte Jann Sjursen tiltræder 1. december som ny sekretariatschef i Foreningen af Kristne Friskoler (FKF) efter Hans Jørgen Hansen, der fratrådte 1. oktober. Foreningen får med Jann Sjursen, som bor i Hillerød, en særdeles erfaren sekretariatschef, mener Thorkild Bjerregaard, formand for Foreningen af Kristne Friskoler og skoleleder på Midtjyllands Kristne Friskole.

"Vi er overbeviste om, at Sjursen er den rigtige til sammen med bestyrelsen at stå i spidsen for den fortsatte udvikling af FKF. Han har en solid ledelsesmæssig baggrund og et bredt kendskab til skoleliv, politik og det kirkelige Danmark. Vi ser alle meget frem til samarbejdet," udtaler Thorkild Bjerregaard.

Jann Sjursen glæder sig til arbejdet med de kristne friskoler og friskolesagen:

"Jeg ser rigtig meget frem til at komme med på holdet for de kristne friskoler. Skolerne leverer et kanon undervisningstilbud med faglig og pædagogisk tyngde og med de kristne værdier som varemærke. Der er masser af erfaring at trække på og en sund dynamik i den forskellighed, der også findes skolerne imellem, blandt eleverne og i forældrekredsen," siger Sjursen og fortsætter:

"Nu skal jeg finde min "indre lærer" frem igen. Begyndte jo mit arbejdsliv som friskolelærer. Og så får jeg for brug i mine politiske erfaringer i forhold til det pres, de frie skole er blevet mødt med fra politisk hold de seneste år, fastslår Sjursen.

Foreningen af Kristne Friskoler tæller 34 medlemsskoler, 8000 elever og 9 daginstitutioner med godt 400 børn.