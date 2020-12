Jan Gintberg - død eller leende i Royal Stage

"Det sidste år har været med livet som indsats for at finde nyt materiale, der ikke udløste en borgerkrig, eller fik ens sære onkel til at tømme skabet for sølvpapir. Men det har givet mig tid til at overtænke og kampstege livets comedy-croutoner for at finde ind til det særeste, sjoveste og mest essentielle i denne vilde, vanvittige periode i historien," udtaler Jan Gintberg i en pressemeddelelse.