De frivillige jægere er ved at være klar til at hjælpe borgere, der er plaget af råger, fra 1. maj.Fra venstre: Jørgen Jacobsen, Christian Ferch og Harald Knudsen. Foto: Allan Nørregaard.

Jagten sættes ind: Rågebestanden skal ned

Larm og postyr fra råger kan genere borgere voldsomt. Heldigvis er der en løsning for lokale Hillerød-borgere, der er plaget af rågereder. Selvom fuglen er fredet, må bestanden af unger nemlig reguleres fra maj.

Hillerød - 24. april 2021 kl. 08:00 Af Thomas Kellermann Kontakt redaktionen

Har man råger tæt på sin bopæl, kan det være noget af en omgang. Både når det kommer til larm, gny fra unger og efterladenskaber.

Men der er hjælp på vej til de i Hillerød, der har en rågerede inden for 200 meter af hjemmet. For selvom fuglen normalvis er fredet, må bestanden reguleres fra 1. maj til 15. juni. Det gøres ved at skyde 3-5 unger pr. rede, forklarer Jørgen Jacobsen. Han er formand for Jægerrådet i Hillerød Kommune og tovholder på det korps af frivillige jægere, der skal gøre de berørte borgeres tilværelse en anelse mere støjfri.

"Det er kun ungerne, der må reguleres. Men vi ved, at det gør en forskel. Nogle af de rågekolonier, der er i Hillerød Kommune og by finder også ud at flytte sig, når de ser, at vi kommer i vores orange veste, og det er borgerne glade for," siger han.

Det er vigtigt at signalere, at man er frivillig jæger, der hjælper til, når man er ude i bybilledet, forklarer Jørgen Jacobsen. Foto: Allan Nørregaard.

Frivillige jægere Alt er ved at være klappet og klar til at sætte jagten ind fra 1. maj, forklarer Jørgen Jacobsen videre. Udover jagttegn og våbentilladelse skal Naturstyrelsen nemlig også give reguleringstilladelse, som er afgørende for, at de godt 40 frivillige jægere, han forventer vil deltage i år, kan sætte jagten ind. I alt vil fem hold hver 5. dag tage ud for at regulere rågebestanden og forhåbentligt mindske generne for de borgere, der måtte føle sig forstyrret af råger.

Hvis rågerne er på kommunale arealer, forsøger Hillerød Kommune i samarbejde med jægerne at få styr på situationen, men hvis rågerederne er i træer på private arealer, hjælper jægerne også grundejerne med at reducere støjplagerne fra rågerne. Jørgen Jacobsen er midt i sin forklaring, før en kvinde går op til Jørgen Jacobsen, Christian Ferch og Harald Knudsen, der i dag har taget imod Hillerød Posten ved Sophienborgskolen for at vise et eksempel på en rågekoloni langt oppe i træerne, for at spørge, om de ikke vil tage sig af en skaderede i nærheden.

"Det må vi desværre ikke," lyder svaret fra Jørgen Jacobsen, der efterfølgende forklarer, at responsen fra borgerne overvejende er positiv. Harald Knudsen medgiver dog, at der i løbet af de syv seneste år har været to episoder med folk, der var decideret skeptiske ved tanken om, at jægerne "slår dyr ihjel", men at folk ellers generelt finder initiativet gavnligt.

"Vi arbejder jo inden for rammerne og de bestemmelser, der gælder, så vi er bare glade for at kunne hjælpe borgere, der er generet, og lige nu er den her måde med at regulere antallet af unger den bedste måde, vi kan holde bestanden nede," tilføjer Jørgen Jacobsen.

Rågekoloni ved Sophienborgskolen i Hillerød. Foto: Allan Nørregaard.

Kan se voldsomt ud Udover de fem hold er der også nedsat et hold til specialopgaver, hvor en af de frivillige jægere for eksempel kan tage ud til en børnehave for at få bugt med en rågerede, frem for et hold på fem eller seks tropper og med veste og gevær.

"Generelt gør vi meget for, at folk ikke skal tro, at det er sådan nogle terrorister, der render rundt. Det kan hurtigt se voldsomt ud med sådan et her våben, men det giver mening, hvis man ser os i vores orange veste," siger Jørgen Jacobsen med henvisning til den vest, alle tre frivillige jægere i dag er mødt op med, hvor teksten "reguleringsjæger" ses på ryggen.

Man kan altid kvit og frit kontakte formanden for Jægerrådet, Jørgen Jacobsen, på telefon 61 72 70 28, hvis man plages af råger. Hvis man er generet af andre dyr som ræve eller mink, kan formanden også kontaktes.

