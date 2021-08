Jagtmessen 'Jagt, Vildt & Våben' vender tilbage i Royal Stage. Arkivfoto

Jægernes Eldorado findes i Hillerød

230.000 jægere kan få inspiration 10. til 12. september i Hillerød

Hillerød - 22. august 2021 kl. 04:05 Kontakt redaktionen

For landets cirka 230.000 jægere og alle dem, der er interesseret i naturbevarelse og vilde dyr, er der en god grund til at tage til Hillerød i weekenden 10. til 12. september.

Jagtmessen 'Jagt, Vildt & Våben' er for sjette gang tilbage i Royal Stage. Og der bliver masser af inspiration at hente på Sjællands største jagtudstilling. Alle elementer inden for jagt er nemlig til stede. Det drejer sig om jagtrejser, gastronomi, buejagt, falkejagt, biler, hunde, havstrandjagt, vildsvinejagt og fasanudsætning, våben og tilbehør samt opvisninger.

Stigende interesse Interessen for at gå på jagt er stigende - også blandt kvinder, og der kommer op mod 4.000 nye jægere til hvert år.

"Jægere står ofte for skud, når debatten om naturbevarelse dukker op på specielt de sociale medier. Men sagen er, at det er jægerne, som bidrager aktivt og økonomisk til at dyrelivet og naturen bevares blandt andet i flere af de afrikanske lande," skriver Royal Stage i en pressemeddelsel.

"'If it pays - it stays', så enkelt er det," siger Jens Ulrik Høgh, som er kommunikationsansvarlig i Nordisk Safari Klub. Han fortsætter:

"Dét, at jægerne betaler for at gå på jagt, gør, at man i stedet for at holde kvæg eller får, lader de vilde dyr blive i området og lader landskabet forblive vildt. Det nyder både løverne, leoparderne, antiloper, fugle, insekter og padderne godt af," siger han.

Hvis ikke der kom de indtægter fra jagten, ville der ikke være penge til at opretholde naturen og så forsvandt de vilde dyr, skriver Royal Stage i deres pressemeddelelse.

Messen er åben fredag fra klokken 13 til 19, lørdag fra klokken 10 til 18 og søndag fra 10 til 17. Billetter kan købes på www.jagtmessen.dk

Jk