Se billedserie Trafikdebatten fik fuld skrue på mandag aftens valgmøde, hvor Sophie Løhde (V) (th) sagde klart nej til en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. Foto Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Ja til motorveje - men med nuancer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ja til motorveje - men med nuancer

Hillerød - 14. maj 2019 kl. 08:20 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommer der motorvej til Hillerød og Frederikssund uanset hvilken blok, der vinder valget?

Indgangsspørgsmålet fra ordstyrer, chefredaktør Palle Høj til de seks kandidater var klart nok. Kandidaternes svar viste, at selvom der er bred opbakning til begge veje, så er det med nuancer - og det hindrede ikke et godt politisk slagsmål om, hvordan partierne vil finansiere de to veje.

- De to veje er med i vores trafikudspil, plus en forbedring af kystbanen og en udbygning af Hillerød og Favrholm stationer. Veje og tog er ikke hinandens modsætning. Forbedrer vi den kollektive trafik, trækker vi bilister til toget, og der bliver mere plads på vejene, så vi skal gøre begge dele, sagde således Nick Hækkerup (S), mens Martin Lidegaard (R) heller ikke mente, man kan satse ensidigt på motorveje.

- Der skal gives mindst lige så meget til den kollektive trafik. Problemet med den blå trafikplan er, at der kun er sat penge af til asfalt, sagde han.

Trine Torp, SF, indrømmede, at hun og hendes parti ikke er de største motorvejstilhængere.

Infight

- Men skal der anlægges flere motorveje i Danmark, så skal det ske i Nordsjælland, hvor der er problem med den manglende motorvej til den kommende bro ved Frederikssund og den manglende motorvej det sidste stykke til Hillerød. Men vi løser ikke problemet ved at plastre mere asfalt ud. Rigtig mange mennesker har ikke bil, og der er brug for en reel ti minutters drift på s- banen til Frederikssund og en løsning omkring en stationerne ved Hillerød og det kommende hospital, sagde hun. komme .

DF's spidskandidat Morten Messerschmidt valgte at gå i infight med den radikale Lidegaard om den blå trafikplan.

- Vi har den her plan på 110 mia kroner, hvoraf de 71 går til elektricificering af jernbanen. Det er rigtigt, at der ikke er flere penge til Kystbanen - men det var for at skaffe penge til motorvejene, sagde han - inden Martin Lidgaard i en hurtig modreplik pegede på, at de 71 mia kroner var en gammel aftale, som også omfatter S, men at der ikke var NYE penge til kollektiv trafik.

Mette Abildgaard (K) håber inderligt, at uanset hvem der vinder valget, så kommer de to motorveje helt i mål.

- VI har i regeringen peget på, at man påbegynder sidste etape af Frederikssundsmotorvejen i 2022, Hillerødmotorvejen i Hillerød i 2023 og rundkøørslen i Kregme allerede i 2019. Kystbanen er en kamp, som stadig udestår, sagde hun.

Sophie Løhde (V) pegede på, at mere end 90 pct af al trafik foregår på vejene.

- Fremtiden vejtransport er grøn og klimavenlig. Vi har foreslået et stop for nye benzin og dieselbiler i 2030. Jeg blev glad, da Nick sagde, at Socialdemokratiet også vil have de to motorveje, men I jeres trafikplan vil i også fuldt gennemføre togfondens anden etape. I vil have det hele, og så mangler der 45-56 mia kr. Vi har bortprioriteret en dyr forbindelse over Vejlefjord til 5 mia kroner, mens man ikke tryg ved det løfte I giver, fordi der mangler finansiering, sagde hun

Nick Hækkerup mente ikke det passede.

- Vi vil ikke prioritere det hele. For eksempel vil vi ikke finansiere en omfartsvej ved Mariager. Men det afgørende for, om vi får de to motorveje er ikke talmanipulation, men det tætte samarbejde mellem os politikere fra Nordsjælland, som har arbejdet tæt sammen om fælles ønsker på tværs af partier. Det er politisk håndværk, mente han.

relaterede artikler

FT-kandidater: Nordsjælland har et imageproblem 13. maj 2019 kl. 20:39

Det vil kandidaterne gøre for Nordsjælland 13. maj 2019 kl. 20:22

Politikere i kamp om nordsjællandske stemmer 13. maj 2019 kl. 19:17