Der var massiv opbakning til at sætte gang i etableringen af en ny cykelsti på Frejasvej og Selskovvej. Foto: Allan Nørregaard

Ja til cykelsti, ekspropriation og små erstatninger

Hillerød - 23. december 2019 kl. 05:46 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrådet har nu endeligt godkendt ekspropriationen af 64 grundejere, så der kan laves cykelsti på Selskovvej og Frejasvej.

At ni grundejere på Selskovvej kun får 25 kroner pr. kvadratmeter i erstatning, når Hillerød Kommune eksproprierer deres grund for at lave cykelsti på Selskovvej og Frejasvej, var ingen politikere begejstrede for, da byrådet forleden endeligt vedtog cykelstiprojektet og dermed ekspropriationen af i alt 64 grundejere på strækningen.

Det er en gammel servitut, der er skyld i, at de ni grundejere kun får småpenge for deres jord, mens de resterende berørte grundejere får 700 kroner pr. kvadratmeter, der eksproprieres.

Ifølge en borger, der stillede spørgsmål til byrådet på byrådsmødet, nyder de resterende grundejere godt af, at der rundes op, når erstatningen udregnes. Han ville derfor vide, om man ikke i det mindste runde op til nærmest hele hundrede for alle grundejerne. Men det kan ikke lade sig gøre, slog Dan Riise (V), formand for Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget, fast.

- Det bliver nok ikke et svar, du bliver specielt glad for, sagde Dan Riise og fortsatte:

- Jeg kan godt forstå, det er svært at forstå, men vi har fået at vide, at vi ikke må flytte på prisen, og vi må ikke tilbyde flere af kommunens penge, end de skal have. Vi kan ikke gøre noget ved det, men jeg kan godt forstå, hvis I indbringer det for taksationskommissionen, sagde han med henvisning til, at de ni grundejere kan klage til taksationskommissionen over erstatningen .

Cykelstien bliver desuden fire millioner kroner dyrere end forventet, og det skyldes dels, at omkostningerne til entreprenør er steget, og fordi åstedforretningerne, som er gennemført i forbindelse med ekspropriationerne, har vist, at behovet til reetablering er større end forventet. Alligevel var der massiv opbakning til cykelstiprojektet.

- Det er et rigtig godt cykelstiprojekt, som vi selvfølgelig bare skal have gennemført. Det er bare rigtig ærgerligt, at der er den lille detalje, det er det jo nok ikke for de berørte boligejere, med den servitut, som betyder, de ikke får mulighed for særlig meget erstatning. Det kan enhver se er helt urimeligt. Jeg vil opfordre byrådet til, og det tror jeg også er den generelle indstilling, at vende hver en sten, når sagen kommer tilbage fra taksationskommissionen, og vi har noget mere viden, og give den fuld skrue med at finde en fornuftig løsning for grundejerne, sagde Jørgen Suhr (R), inden samtlige af byrådets partier stemte for.

Den eneste, der ikke kunne tilslutte sig, var Mette Thiesen (NB).

- Som jeg også tidligere har sagt i forbindelse med etableringen af denne her cykelsti og de rigtig, rigtig mange ekspropriationer, som betyder, at nogle stort set ikke får noget for deres grund, så kan jeg selvfølgelig ikke støtte det her, sagde hun.