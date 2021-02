Visualisering af det nye byggeri set fra Roskildevej. Illustration: Retail Architects.

JYSK og Elgiganten flytter ind i nyt byggeri i Slangerupgade

Hillerød - 05. februar 2021 kl. 11:07 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Elgiganten og JYSK rykker i fremtiden til Slangerupgade, når to nye, moderne og tidssvarende butikker står klar.

Ved at flytte Elgiganten og JYSK til Slangerupgade med stor synlighed fra Roskildevej og med Føtex som nærmeste nabo bidrager de nye butikker positivt til handlen i bymidten og den nye bydel Frederiksbro, skriver ejendomsudvikleren Innovater A/S i en pressemeddelelse.

Projektet er udviklet i samarbejde med Frederiksborg Gruppen og opføres af entreprenør LM Huse.

Den nye placering betyder lettere adgang for forbrugerne, og Elgiganten og Jysk kan drage fordel af synergien ved at være to stærke brands samlet på ét sted.

Byggestart er den 1. marts 2021, og butikkerne skal være klar til åbning ved årsskiftet. Elgiganten bliver 2.000 m2 og JYSK 1.650 m2.

- Den nye placering er en gevinst for alle parter. Kunderne og butikkerne kommer tættere på hinanden, og kommunen er glad. Det er derfor et projekt, vi er superglade for, og vi glæder os til at komme i gang, oplyser udviklingsdirektør Peter Søgaard fra Innovater A/S i pressemeddelelsen.

Elgigantens adm. dir. Peder Stedal udtaler:

- Hillerød er en fantastisk handelsby, og vi har i mange år ledt efter nye lokaler i Hillerød, fordi vi har ønsket at udvide med større sortiment og opgradere varehuset til vores nyeste koncept. Dette vil give en helt anden oplevelse af produkterne og binder online og den fysiske butik endnu bedre sammen med b.la. Klik & Hent og Elgiganten Support. De muligheder får vi nu, så vi er utrolig glade, og glæder os til at kunne slå dørene op, siger han.

Hos boligkæden JYSK ser Mogens Hestbech, Development Manager i JYSK Danmark, frem til at få bedre plads i den nye butik i Hillerød.

- Når vi flytter til Slangerupgade, får vi plads til endnu flere varer og til at indrette butikken efter vores mest moderne koncept. Vi ser frem til at byde kunderne velkommen indenfor til et godt tilbud og en god shopping-oplevelse, siger Mogens Hestbech.

