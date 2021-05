Naboer til J. Jensen vil ikke have et genbrugsanlæg på markerne i Uvelse. De frygter blandt andet, at værdien på deres huse vil styrtdykke, og at de vil blive stavnsbundet, Fra venstre er det Allan Høi, Carsten Olver, Peter Øberg og Niels Arp-Hansen. Foto: Martin Warming

J. Jensens naboer dybt skuffede over udskydelse

Hillerød - 03. maj 2021 kl. 10:56 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

- Det er dybt skuffende på alle leder og kanter.

Sådan lyder det fra Carsten Olver, der er en af de nærmeste naboer til Jensen Gruppen på Højlundevej i Uvelse.

Et flertal i byrådet bestående af Venstre, Radikale, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Konservative og Nye Borgerlige valgte onsdag i denne uge at udskyde beslutningen om lokalplansforslaget, der skal danne grundlag for Jensen Gruppens ønske om et upcyclingcenter på Højlundevej. Der var ellers, ud fra de politiske udmeldinger inden mødet, lagt op til, at et flertal ville stemme nej til forslaget og dermed give dødsstødet til centret på Højlundevej.

Men et forslag fremsat af Venstre på byrådsmødet om at udsætte sagen i 1-2 måneder »for at afdække, om der kan findes løsninger og muligheder gennem politiske forhandlinger mellem partier og gennem samtaler med virksomheden, borgere og lokale foreninger«, blev i stedet vedtaget uden om SF og Socialdemokratiet.

Men Carsten Olver har svært ved at se, hvad der nu skal tales om.

- Jeg har ret svært ved at se, hvad baggrunden for samtalen skal være. Det er fint nok, at man går i tænkeboks, men partierne havde jo taget en beslutning. Vi føler helt klart, at den rette demokratiske proces har været der Hvis politikerne går med planer om at få det bygget et andet sted, så er det fint nok, men hvorfor stemte de så ikke nej til det på Højlundevej, og så kunne de have brugt to måneder på at finde et andet sted, siger Carsten Olver, der beskriver de sidste måneder som hårde.

- De måneder, fra jeg intetanende flyttede hertil i august, har været enormt hårde, for det har stor menneskelig og økonomisk betydning. Vi har kæmpet meget mod det her, og vi er ikke et sekund i tvivl om, at vi er oppe mod en stor spiller. Vi er kun et lille lokalsamfund, og vi har ikke de samme midler og muskler til at påvirke nogen. Vi har en meget lille stemme i forhold til, hvad Jensen Gruppen har.

Naboerne tager udviklingen til efterretning og ser tiden an.

- Det er en begmand for os, det er der ingen tvivl om. Vi tager ikke det første stykke tid initiativ til møder, men vi tager imod invitationer, så må vi se, hvad der sker. Det er svært at se, hvad der skulle komme af opblødende elementer i sagen, og Kim Østergaard (marketingsdirektør i Jensen Gruppen, red.) har allerede meldt ud, at de ikke vil ligge noget andet sted, så det er jo som at få en pistol for panden. Det at svært at føre en dialog på den måde.

Allan Høj, der også er medlem af naboforeningen, og som i mange år har kæmpet mod planerne om et genbrugscenter, er enig.

- Vi skal have dem ud på Solrødgård, det er der ikke nogen tvivl om. Der kommer ikke til at genere en eneste. Jeg har fornemmet, at en del af politikerne har været åbne over for at få dem derud. Vi synes absolut ikke, at det skal være på Højlundevej, siger Allan Høj.

