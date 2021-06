J. Jensen-sagen: Tænkepause har ikke ændret noget - flertal vil stadig stemme nej

Det ser stadig stort ud for J. Jensen og virksomhedens planer om at bygge et såkaldt upcyclingcenter på Højlundevej i Uvelse. Arkivfoto

Et flertal i byrådet vil stadig stemme nej til den lokalplan, der ellers skulle bane vej for J. Jensens genbrugscenter i Uvelse

Hillerød - 18. juni 2021 kl. 05:00

En to måneder lang tænkepause har ikke ændret på, at et flertal af politikerne i byrådet stadig vil stemme nej til den lokalplan, der skal bane vej for J. Jensens genbrugscenter - et såkaldt upcyclingcenter - på Højlundevej i Uvelse.

På byrådsmødet den 28. april, hvor sagen var på dagsordenen, var der et flertal for et nej til lokalplanen, men det lykkedes Venstre at samle stemmer nok til at få sagen udskudt "en måned eller to".

Både Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og de radikale, der har 14 af de 27 pladser i byrådet, meldte før byrådsmødet i april ud, at de ville stemme nej til lokalplanen, og en rundringning, som Hillerød Posten har lavet, viser, at tænkepausen ikke har fået nogen af partierne til at ændre holdning.

"Vi synes ikke, det var nødvendigt at udsætte beslutningen i byrådet i april. Og det synes vi stadig ikke. Vi har ikke ændret standpunkt," siger Peter Langer fra SF.

Samme melding lyder fra de radikales Christina Thorholm.

"Vi har bedt forvaltningen kigge på alternative placeringer til J. Jensens upcyclingcenter, og vi er stadig i gang med at undersøge mulighederne, men vi har ikke ændret mening i forhold til Højlundevej. Vi synes ikke, der er kommet ny data frem, og vi vil stadig stemme nej til lokalplanen for Højlundevej," siger hun.

Solrødgård i spil Tænkepausen har heller ikke fået Tue Tortzen fra Enhedslisten til at skifte hest i vadestedet.

"Jeg vil meget gerne beholde J. Jensen i Hillerød Kommune. De løser en samfundsmæssig vigtig opgave ved at genbruge byggeaffald, og de har mange arbejdspladser til ufaglærte, men jeg synes, de skal ligge på Solrødgård. Det ligger mere hensigtsmæssigt i forhold til motorvejen," siger Tue Tortzen.

Selv om 14 ud af 27 byrådsmedlemmer altså stadig vil stemme nej til lokalplanen for Højlundevej, så var en udskydelse af beslutningen på byrådsmødet i april det bedste, tilhængerne kunne få ud af situationen, mener Venstres Klaus Markussen.

"Hvis man ikke kan komme igennem med sin plan a, så er det eneste rigtige at arbejde videre med plan b. Jeg synes ikke, vi skal være en kommune, der bare siger nej uden at have et alternativ, og hvis det var mig, der havde været en del af nej-fløjen, så havde jeg nok gjort mig mere umage med at have et forslag til en alternativ placering klar i stedet for bare at køre sagen ind i en blindgyde," siger han.

Hvorfor? Klaus Markussen blev meget overrasket, da Socialdemokratiet i en pressemeddelelse, som partiet udsendte den 5. april, meldte ud, at de ville stemme nej til lokalplanen.

"Det blev jeg meget overrasket over, og jeg er fuldstændig på linje med Dan Riise (byrådsmedlem for Venstre og formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, red.), der tidligere har udtalt, at han glæder sig til at høre, hvad der lægger til grund for den beslutning," siger Klaus Markussen.

Også Lars Ole Skovgaard Larsen fra Dansk Folkeparti savner en forklaring fra Socialdemokratiet på, hvorfor partiet ikke kunne stemme for lokalplanen for Højlundevej.

"Det er lidt ligesom med vindmøller. Dem vil vi godt have alle sammen, men der er ingen, der vil have dem stående i deres baghave. Det er intet kommet frem i høringsprocessen, der gør, at genbrugscentret ikke bør placeres på Højlundevej," siger han.

Men det er den socialdemokratiske borgmester Kirsten Jensen ikke enig i.

"Vi mener, at lokalplanprocessen har afdækket, at placeringen af et upcyclingscenter vil være forkert på Højlundevej. Området ville blive for belastet trafikalt, da der er mindre veje i området. Landskabet ville blive for påvirket, fordi projektet kræver en meget stor vold. Naboerne ville blive for udsatte. Lokalplanprocessen har givet mere viden, som samlet betyder, at vi mener, byrådet bør sige nej," siger Kirsten Jensen, der samtidig bekræfter, at Socialdemokratiet heller ikke har ændret holdning undervejs i tænkepausen og altså stadig vil stemme nej til lokalplanen for Højlundevej.

Tænkepausen er ifølge Klaus Markussen blevet brugt til politiske forhandlinger, og selv om det altså ikke er lykkedes at få overbevist nogle af modstanderne om, at de skal stemme ja til lokalplanen for Højlundevej, så er der alligevel kommet noget konstruktivt ud af pausen, mener han.

"Det har været vigtigt for os at få den her pause til at tænke i, og flere partier har budt ind med alternative løsninger. Jeg synes ikke, at de politiske forhandlinger skal foregå gennem pressen, men det er ingen hemmelighed, at Solrødgård (ved Hillerød Forsyning og genbrugsstationen, red.) er blevet nævnt som en mulighed. Det er bare vigtigt for Venstre, at forhandlingerne ikke foregår hen over hovedet på J. Jensen," siger han.

Lars Ole Skovgaard Larsen mener stadig, at den bedste placering til J. Jensens genbrugscenter er på Højlundevej i Uvelse.

"Men hvis det ikke kan blive i Uvelse, så kan Solrødgård godt være en mulighed. Jeg frygter bare, at vi skal starte helt forfra igen, og at J. Jensen skal vente fire år mere på at få en afklaring," siger han.

Tæt på motorvejen Kirsten Jensen siger til Hillerød Posten, at Socialdemokratiet også er interesseret i at finde en alternativ placering til J. Jensens upcyclingscenter i Hillerød Kommune, hvis det kan lade sig gøre.

"Vi vil gerne være med til at undersøge, om Solrødgård er en mulighed, hvis virksomheden er interesseret i at undersøge det nærmere. Grunden er ejet af Hillerød Forsyning, som umiddelbart har planer for området. Solrødgård ligger anderledes trafikalt end Højlundevej, men har naboer så som Novo Nordisk, som bør involveres. Den placering skal undersøges lige så grundigt som andre placeringer," siger hun.

Nikolaj Frederiksen fra de konservative så også helst, at genbrugscentret blev placeret på Højlundevej.

"Jeg synes stadig, at Højlundevej er den placering, der generer færrest mulige mennesker. Jeg kan godt stemme for en alternativ placering på eksempelvis Solrødgård, men jeg er bare bange for, at vi så er ude i et forløb, hvor det tager tre eller fire år mere at få en lokalplan igennem," siger Nikolaj Frederiksen.

Også SF er åbne over for en alternativ placering af genbrugscentret et andet sted i kommunen.

"Forvaltningen er ved at afsøge alle tænkelige muligheder for en alternativ placering i kommunen. En placering tæt på motorvejen ville være optimal. Her indgår Solrødgård som en mulighed, som i givet fald skal undersøges ordentligt med henblik på grundvand, adgangsveje m.m.," siger Peter Langer.

Kim Østergaard, der er projektchef hos J. Jensen, siger til Hillerød Posten, at der skal være en løsning på plads, inden året er omme, hvis virksomheden skal blive i Hillerød. Foto: Allan Nørregaard

Hovedrystende Kim Østergaard, der er projektchef hos J. Jensen, fortæller til Hillerød Posten, at han har modtaget en liste fra Hillerød Kommunes forvaltning med ni forslag til alternative placeringer af genbrugscentret. Blandt andet på Solrødgård. Men den liste giver han ikke meget for. To af de ni forslag er ifølge Kim Østergaard i den såkaldte Erhvervstrekant ved Bauhaus, men dér har J. Jensen tidligere haft planer om at opføre genbrugscentret men måtte opgive på grund af naboprotester. "Det er fuldstændig hovedrystende, at de foreslår Erhvervstrekanten igen. For mig virker det mest af alt som om, at forvaltningen bare har gjort, hvad politikerne har bedt dem om, uden at undersøge det nærmere, og jeg har svært ved at se, at der skulle være substans i nogle af de ni forslag - måske lige på nær Solrødgård," siger Kim Østergaard. "Jeg vil bestemt ikke afvise Solrødgård som en mulighed, men der står i det materiale, jeg har fået fra kommunen, at der er væsentlige konflikter og udfordringer med Solrødgård, blandt andet Havelse Å og en mulig udvidelse af motorvejen, så jeg ved reelt ikke, om der er plads nok. Derudover er der tilsyneladende ingen, der har spurgt Hillerød Forsyning, hvad de synes om det, og det er jo trods alt dem, der ejer grunden," siger Kim Østergaard.

Ballade med naboer Derudover er området på Solrødgård i lokalplanen udlagt til rekreativt område, og endelig kræver det en ændring af Fingerplanen, hvis J. Jensen skal kunne bygge sit genbrugscenter på Solrødgård. "Det plejer jo at tage et par år af få ændret Fingerplanen, og vi har hele tiden sagt, at vi skal have fundet en løsning, inden året er omme. Jeg synes, det er lidt billigt at blive ved med at nævne Solrødgård som en mulighed uden at have undersøgt det til bunds," siger han. Forvaltningen peger også på Bjerggården i Harløse som en mulighed, men det forslag er Kim Østergaard heller ikke begejstret for. "På Bjerggården vil vi få samme ballade med naboerne, som vi har haft i Ålholmparken og herude i Uvelse, så jeg kan ikke se, hvad forskellen skulle være. Derudover kræver det også en ændring af Fingerplanen, hvis vi skal bygge på området ved Bjerggården," siger Kim Østergaard. Kommunen peger også på grunde på Frederiksværksgade, Peder Oxes Alle og Roskildevej, men de er enten for små eller kræver også en ændring af Fingerplanen.

Svært at se en løsning Kim Østergaard erkender, at det kan være svært at se en løsning, og J. Jensen er ikke indstillet på at købe flere grunde uden at have en garanti for, at de må bygge genbrugscentret på den først. "Det kommer ikke til at ske. Vi har allerede købt to grunde, og vi kan jo ikke opkøbe hele Hillerød og få nej hele tiden. Hvis det her skal kunne lade sig gøre, så kræver det, at kommunen viser sin velvillighed, og at der er en løsning på plads, inden året er omme, og det tror jeg bliver meget svært. Men på den anden side har Fujifilm lige fået en byggetilladelse igennem meget hurtigt, så det kan jo lade sig gøre," siger Kim Østergaard. Kim Østergaard er blevet inviteret til møde med Hillerød Kommunes forvaltning onsdag klokken 15 (altså efter redaktionens deadline). "Jeg håber, jeg er klogere efter mødet," siger han.

