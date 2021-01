En butik som Biltema, som åbnede sin 12. butik i Danmark i Roskilde i 2019, kunne være kandidat til at placere sig i Hillerøds aflastningsområde. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: J. Jensen ønsker store butikker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

J. Jensen ønsker store butikker

Jensen Gruppen beder nu om en ændring af kommuneplanen, så Hillerøds aflastningsområde med store butikker kan realiseres.

Hillerød - 15. januar 2021 kl. 06:40 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Den tomme grund bag Bauhaus i Hillerød, hvor J. Jensen i en årrække planlagde at etablere sit upcyclingcenter, skal i stedet huse store butikker. I hvert fald, hvis det står til J. Jensen, der stadig ejer grunden, og nu arbejder på at sælge den.

Læs også: Byråd splittet om aflastningscenter

Men inden en ny ejer af den store grund kan sætte spaden i jorden til et center med store butikker, skal kommuneplanen ændres. I dag er området udlagt til erhvervsformål, dvs kontorer, engroshandel og serviceerhverv, og det kræver derfor politisk vilje, hvis der skal blive plads til detailhandel bag Bauhaus.

Fremtidens Hillerød Hillerød Kommune skal have en ny kommuneplan, og arbejdet er begyndt.

I arbejdet indgår arealønsker fra jordejere, investorer og udviklere, som går med planer om byggerier i dele af kommunen, som ikke er lagt ud til byggeri.

Frederiksborg Amts Avis har set ønskerne i gennem, og sætter i artikelserien »Fremtidens Hillerød« fokus på de idéer, visioner og ønsker, der er for Hillerød. Hos J. Jensen ønsker man ikke at fortælle nærmere om planerne, og om hvilken butik eller butikker, det drejer sig om men bekræfter, at virksomheden ønsker ændringen af kommuneplanen. Anmodningen om at ændre kommuneplanen til fordel for projektet og dermed bane vejen for et nyt center i Hillerød, kan læses blandt de høringssvar, som Hillerød Kommune har fået til sin "Strategi for fysisk planlægning", som var i høring sidste år.

Ok fra ministerium Planloven bestemmer, at en by på Hillerøds størrelse ikke må tillade store butiksbyggerier, som det Jensen Gruppen nu vil have tilladelse til, uden for bymidten. Et smalt flertal i byrådet vedtog dog i 2017 at ansøge Erhvervsministeriet om tilladelse til at etablere et såkaldt aflastningsområde i Hillerød, i området mellem Herredsvejen, Hillerødmotorvejens forlængelse, Harløsevej og Egespurs Allé.

Tilladelsen kom i form af et landsplandirektiv, der tillader at etablere grunden som et aflastningsområde med i alt 42.000 kvadratmeter udvalgsvarebutikker. Butikkerne skal være mellem 10.000 og 40.000 kvadratmeter store, og der må ikke etableres dagligvarebutikker.

Grunden J. Jensen købte i 2014 en stor grund på Rønbjerg Allé i Hillerød, et område som blev kendt som erhvervstrekanten.

Planen dengang var at opføre et stort affaldsbehandlingscenter på grunden.

I 2017 blev planerne sat i bero, da en ændring af planloven nu gjorde det muligt for J. Jensen at etablere sit affaldscenter i forbindelse med sin eksisterende virksomhed på Højlundevej i Uvelse uden for Hillerød, og siden har jorden været til salg.

Nu ønsker J. Jensen at få ændret planstatus for området, så det kan sælges som butiksgrund. På trods af, at et flertal i byrådet stod bag ansøgningen til Erhvervsministeriet, har politikerne tøvet med at skrive aflastningsområdet ind i kommuneplanen. I stedet vil man først udnytte mulighederne i bymidten, eksempelvis på Slangerupsgade og Frejasvej og i det eksisterende industrikvarter.

Men nu beder Jensen Gruppen altså om at aflastningsområdet etableres allerede med den næste kommuneplan. Af en mail til Hillerød Kommune, som indgår i høringsmaterialet fremgår det, at Jensen Gruppens ambition er, at køberen af grunden kan begynde at bygge i 2023.

Borgmester imod Anmodningen kommer til at indgå i den politiske behandling af kommuneplanen, som begynder i løbet af få måneder.

Borgmester Kirsten Jensen (S) siger dog allerede nu, at hun har svært ved at forestille sig, at aflastningsområdet bliver etableret nu.

- Det vigtigste for os er, at Hillerøds bymidte er så livlig handlemæssigt som muligt. Så vi vil gerne udvikle indefra og ud. Lige nu er vi i gang med lokalplaner i Slangerupsgade, og jeg kan ikke forestille mig, at vi sætter noget i gang yderst ude, før vi har lavet noget tættere på byen. Det er vigtigt, man ikke gør noget, der tager luften ud af bymidten, siger hun.

Hun forventer dog, at rækkefølgen for Hillerøds udvikling bliver en del af debatten, og herunder også udviklingen af detailhandlen.

- Jeg tror, det er et vigtig punkt, vi kommer til at tale om i forbindelse med kommuneplanen. Som sagt tror jeg ikke, vi kommer til at rykke det frem, men det er jo nu, man skal bede om at få lavet noget om, og der er mange ønsker til ændringen af rækkefølgen, siger hun.

Tilbage i 2017 var det et flertal bestående af Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Ny Borgerlige, De Radikale og løsgænger Kim Hendry, som stemte for, at Hillerød skulle ansøge om at få et aflastningsområde, mens Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Fælleslisten stemte imod.

Hvilke butikker? I 2017 vurderede rådgivningsfirmaet Institut for Centerplanlægning (ICP), hvilket butikker, der kunne være interesseret i en placering i et aflastningsområde i Hillerød.

ICP nævnte butikkerne POWER, Biltema, Toys’R’Us, Hööks, Petworld, Stof & Stil og Sport24 Outlet samt store internationale detailhandelsbutikker, der har etableret sig i store svenske aflastningscentre, og som kunne tænkes også at ville etablere sig i Danmark.

Det drejer sig om den tyske elektronikkæde MediaMarkt, den norske kæde XXL Sport, den franske sportskæde Decathlon og den østriske møbelkæde XXXLutz. Men det er ikke sikkert, Venstre i dag er klar til at gå videre med et aflastningsområde i Hillerød.

- Den udvikling, der har været i vores kommune de sidste fire år har været vild. Der har virkelig været tryk på kedlerne. Så vi er et andet sted, end vi var for fire år siden. Om vi skal have et aflastningsområde skal vi tage stilling til, når vi ser på den samlede plan for kommunen. Vi kommer til at diskutere det med de andre i byrådet, siger Klaus Markussen (V) om J. Jensens ønske.

relaterede artikler

J. Jensen helt ude af Erhvervstrekanten 05. september 2017 kl. 05:54

Centerplaner bekymrer handelsliv 10. februar 2017 kl. 07:53

Bred opbakning til boksbutikker 17. januar 2017 kl. 06:54