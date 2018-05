J. Jensen med flot 2017-regnskab

Foto: Allan Nørregaard

Hillerød - 25. maj 2018 kl. 06:05 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det går godt for J. Jensen, som torsdag offentliggjorde koncernregnskabet for J. Jensen Koncernen, det vil sige Jens Hørby Jensen Holding ApS på Hørlundevej i Uvelse ved Hillerød.

Og det viser en omsætning på 1,9 milliarder kroner, et overskud på 193 millioner kroner før skat og en overskudsgrad på 10 procent, fremgår det af regnskabet.

- Vores solide resultat for 2017 er jo først og fremmest et resultat af, at selskaber kører så stærkt og individuelt, som det er tilfældet. med flere opererer stærkt og selvstændigt i koncernen. Det er vores styrke, at vi har bygget koncernen op af selvstændige og uafhængige virksomheder, der giver mobilitet og agilitet. Kæmpe skulderklap til virksomhederne, siger koncerndirektør Karsten Hjarsø i en pressemeddelelse.

Selskabet består af en lang række virksomheder som Adserballe & Knudsen, Jönsson, J. Jensen Nedrivning, CG Jensen, Atlas og Norcon. Adserballe & Knudsen, som J. Jensen ejer aktiemajoriteten i, er ikke medregnet i omsætningen. Det sker først i regnskabsåret 2018.

I januar 2018 blev Karsten Hjarsø ansat som koncerndirektør, og holdingselskabet bag virksomheden blev omdannet til et aktieselskab og der blev indsat en professionel bestyrelse, som består af Jens Jensen, Peter Schäfer, Brian Nedergaard Knudsen og Stine Egsgaard.

Karsten Hjørsø fortsætter:

- Vi har i den nye koncernstruktur fået strømlinet processer hurtigere, end vi havde regnet med. Nu tager vi fat i det næste store ryk, hvor vi kigger på, hvordan vi som koncern kan spare og effektivisere. Oven i dette kommer vores gennemgribende digitalisering af metoder og vaner i dele af byggefaget. Jeg glæder mig til at vise nogle 2018-tal, der kan matche dette flotte regnskab.

Med Karsten Hjarsø i spidsen for J. Jensen Koncernen er der de seneste måneder blevet skruet op for udvikling af koncernen i en mere synlig, bæredygtig og digital retning. Koncernen har over mange år bevist, at den kan skabe vækst inden for de traditionelle vækstområder i bygge- og anlægsbranchen. Nu skal der lægges mere til forretningen og bygges ovenpå, skriver selskabet.

I april åbnede koncernen virksomheden HDlab, der skal arbejde med at få digital teknologi ud på landets byggepladser - såkaldt Con-tech eller construction technology.

- Vi tror på digitaliseringen, og vi tror på, at vi kan gøre virkeligheden bedre gennem teknologi. Jeg ved, at der både kommer malerobotter, førerløse gravemaskiner og automatisering til dele af det manuelle arbejde. Men jeg frygter det ikke, jeg omfavner det, og tror på, at det bliver en gevinst for vores branche. Vi forventer, at denne udvikling tilfører et helt nyt lag til vores koncern fremover, siger Karsten Hjarsø i pressemeddelelsen.