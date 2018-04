I første omgang vil HDlab finde kunder blandt nogle af de mange virksomheder i J.Jensen koncernen - men der er også mange andre virksomheder, der vil få glæde af det nye firma, mener direktør Rolf Büchmann-Slorup . Foto: Allan Nørregaard

J. Jensen-firma vil lave malerobotter

Hillerød - 09. april 2018

Fremtidens maler er en malerrobot. Og nu kaster J. Jensen sig ud i den teknologi, der skal bane vejen - for om 5-7 år vil der kun være halvt så mange arbejdere rundt omkring på de danske byggepladser. Det forudsér Karsten Hjarsø, direktør for koncernen J.Jensen med hjemsted i Uvelse ved Hillerød, og det er baggrunden for, at selskabet netop har åbnet en ny virksomhed, HDlab, som skal arbejde med at få digital teknologi ud på landets byggepladser - såkaldt Con-tech eller construction technology. Det kan være alt fra software, der kan integrere samtlige arbejdstegninger i en enkelt på en ipad, til malerrobotter og førerløse gravemaskiner. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Disruption i byggebranchen er i gang. Det er en digital revolution og vores tese er, at halvdelen af den arbejdsstyrke, som i dag er ude på byggepladserne, ikke er der om 5-7 år, siger Karsten Hjarsø til Frederiksborg Amts Avis.

Det kommer til at ske gennem digitalisering, enten på stedet via robotter, eller via præfabrikation af mange af byggeriets elementer. Eller via bedre og mere effektiv planlægning og projektstyring ved hjælp af digital teknologi.

- Byggeperioden vil være kortere. Byggebranchen er lavproduktiv, og det har den altid været. Det skyldes processerne og planlægningen, som ikke er i orden. I dag, når man bygger et hus, er det en prototype, man går i gang med. Men med en digital tilgang kan man tilføre byggebranchen bedre planlægning, for eksempel ved at lave en digital tvilling af byggeriet, inden man begynder, siger han.

HDlab får til huse i København i det nyopførte kompleks BLOX midt i Københavns Havn, og foreløbig er der kun en ansat, nemlig direktør Rolf Büchmann-Slorup. Målsætningen er ti fuldtidsansatte inden nytår.

- Det er en helt nyt type firma, som ikke findes i byggebranchen i dag, men som der er et kæmpe behov for. Vi ønsker en teknologisk transformation af branchen, fortæller Rolf Büchmann-Slorup.

Potentialet ved at gøre byggebranchen mere effektiv er stort.

- Hvis man ser på landbruget, er der sket en automatisering af branchen med selvkørende traktorer og robotter. Sådan er det ikke i byggebranchen. Det folk bruger deres tid på, er ikke særligt produktivitetsskabende. Der er for meget spildtid og for mange juridiske slagsmål. Der er for mange dårlige dage, siger Rolf Büchmann-Slorup og fortsætter:

- De teknologier vi kan tilbyde, kan skabe det overskud, der er nødvendigt for, at det bliver en god arbejdsdag, så kunderne er glade, og håndværkerne er glade. De vil kunne nå mere på en dag, når vi kommer ud med de her ting, siger han.

I første omgang lancerer HDlab cirka syv teknologier, der allerede er udviklet. Senere vil virksomheden kaste sig over nyere teknologier som malerrobotter og førerløse gravemaskiner.

- I dag er et af problemerne i byggebranchen kapaciteten. Det er ikke nemt at finde nok til at løfte alt det arbejde, der er. En maler vil kunne have fire malerobotter med sig. Der vil stadig være brug for maleren, men han skal vær et teknologisk supermenneske, der kan meget mere, siger direktøren.