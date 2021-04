På Upcycling Nordsjælland vil J. Jensen arbejde med at omdanne byggeaffald fra nedrivninger til nye materialer til byggeriet. Men det ser ikke ud til, at projektet kan realiseres i Hillerød Kommune.

J. Jensen får stor rolle i projekt om cirkulært byggeri - men får nej til sit eget upcyclingcenter

Hvis et flertal i byrådet stemmer nej til lokalplanforslaget for J. Jensens Upcycling Nordsjælland, begynder Jensen Gruppen at planlægge sit exit ud af Hillerød Kommune.

Det fortæller udviklingsdirektør Kim Østergaard.

- Hvis vi får et nej, må vi ud af kommunen og finde et andet sted. Men det er altså Jens Jensens holdingselskab - han har 74 selskaber og en omsætning på over fire milliarder i koncernen. Jeg er godt klar over, staten får det meste, men kommunen får også skattekroner ind, siger han.