J. Jensen får millionbøde i kartelsag

Hillerød - 26. april 2019 kl. 14:14 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en overtrædelse af konkurrenceloven, da ledende medarbejdere fra Nedrivningsaktieselskabet J. Jensen tilbage 2011 fire gange udvekslede priser på entrepriser med konkurrenten Søndergaard Nedrivning.

Det har Retten i Hillerød netop slået fast, da der i dag blev afsagt dom i sagen, hvor J. Jensen og to ledende medarbejdere var tiltalt. Virksomheden skal betale 1 millioner kroner i bøde, og de to ledende medarbejdere skal hver betale 25.000 kroner i bøde.

Sagen mod J. Jensen er den fjerde sag i et stort sagskompleks om kartelvirksomhed efterforsket af SØIK, også kaldet bagmandspolitiet, som i alt omfatter seks virksomheder i nedrivningsbranchen. Mads Søndergaard fra Søndergaard A/S har samarbejdet med myndighederne om at afdække kartelsagen, og han vidnede også i Retten i Hillerød. Her forklarede han blandt andet, at han mange gange havde talt med de to medarbejdere om sådanne lånepriser. Udveksling af lånepriser er en overtrædelse af konkurrencelovens bestemmelse om fri konkurrence.

I sin efterforskning af sagen fandt SØIK, også kendt som Bagmandspolitiet, mails sendt mellem en af J. Jensens ledende medarbejdere og medarbejdere fra Søndergaard Nedrivning med tilbud på fire forskellige nedrivningsopgaver, hvilket Bagmandspolitiet mener beviser, at de to nedrivningsselskaber har koordineret deres priser på opgaver. Hver gang er mailsene sendt ganske kort tid før, der blev afgivet tilbud til hovedentreprenøren, og dermed fandt retten det bevist, at det drejede sig om lånepriser. Retten lagde til grund, at begge tiltalte var vidende om og indforståede med, at der var tale om lånepriser, og at der var tale om tilbudskoordinering, som havde til formål at begrænse konkurrencen.

De to medarbejdere nægtede sig begge skyldige, og deres forsvarer, Michael Klöcker, argumenterede for, at J. Jensen og de to ledende medarbejdere, som er tiltalt for overtrædelse af konkurrenceloven, fik ikke en skriftlig sigtelse i tide, og derfor skulle frifindes.

Men retten fandt, at sigtelserne var forkyndt godt nok, og at sagen dermed ikke er forældet.

J. Jensen slipper relativt billigt fra sagen, da de fire forhold er sket før 2013, hvor bødestraffene for overtrædelse af konkurrencenlovens §6 blev skærpet.

Anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om en bøde på ikke under 1,5 millioner kroner.

J. Jensens forsvarer Michael Klöcker siger til Frederiksborg Amt Avis, at han nu vil nærlæse dommen sammen med sine klienter, og herefter tage stilling til, om dommen skal ankes.

