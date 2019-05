J. Jensen har nu besluttet at anke den dom, Nedrivningsaktieselskabet fik for nylig. Det betyder, at Landsretten skal tage stilling til sagen.

J. Jensen anker millionbøde

Hillerød - 12. maj 2019 kl. 05:50 Af Anna Törnqvist Jensen

J. Jensen går nu efter frifindelse i Landsretten. Nedrivningsaktieselskabets advokat Michael Klöcker oplyser til Frederiksborg Amts Avis, at virksomheden har besluttet at anke den dom, som virksomheden fik for få uger siden ved Retten i Hillerød.

- Sagen er anket, fordi vi ikke mener, resultatet er rigtigt, siger Michael Klöcker og tilføjer, at J. Jensen vil frifindes i Landsretten.

Virksomheden og to ledende medarbejdere i selskabet blev i slutningen af april kendt skyldig i en overtrædelse af konkurrenceloven. Selskabet J. Jensen blev dømt til at betale en million kroner i bøde, mens de to ledende medarbejdere blev dømt til at betale hver 25.000 kroner i bøde.

Sagen mod J. Jensen var den fjerde sag i et stort sagskompleks om kartelvirksomhed efterforsket af SØIK, også kaldet bagmandspolitiet, som i alt omfatter seks virksomheder i nedrivningsbranchen.

Mads Søndergaard fra Søndergaard A/S har samarbejdet med myndighederne om at afdække kartelsagen, og han vidnede også i Retten i Hillerød i denne del af den omfattende sag. I sin efterforskning af sagen fandt SØIK mails sendt mellem en af J. Jensens ledende medarbejdere og medarbejdere fra Søndergaard Nedrivning med tilbud på fire forskellige nedrivningsopgaver, blandt andet i forbindelse med et energiprojekt på Fredensborg Slot og et projekt på DTU.

Bagmandspolitiet mener, at mailbeskederne beviser, at de to nedrivningsselskaber har koordineret deres priser på opgaver. Hver gang er beskederne sendt ganske kort tid før, der blev afgivet tilbud til hovedentreprenøren, og dermed fandt retten det bevist, at det drejede sig om lånepriser.

Retten lagde til grund, at begge tiltalte var vidende om og indforståede med, at der var tale om lånepriser, og at der var tale om tilbudskoordinering, som havde til formål at begrænse konkurrencen.

De to medarbejdere nægtede sig begge skyldige, og deres forsvarer, Michael Klöcker, argumenterede for, at J. Jensen og de to ledende medarbejdere, som er tiltalt for overtrædelse af konkurrenceloven, ikke blev sigtet i tide, og derfor skulle frifindes.

Men retten fandt, at sigtelserne var forkyndt godt nok, og at sagen dermed ikke er forældet.

Tidligere i år blev J. Jensens selskab CMP Nedrivning idømt en stor bøde på 5 millioner kroner i samme sagskompleks.

Michael Klöcker forventer, at sagen kommer for Landsretten i efteråret.