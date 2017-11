Se billedserie Det var en stolt og glad direktør Jacob Johannesen fra Era Biler, der bød velkommen i det nye italienske bilhus på Sigrunsvej. Foto: Allan Nørregaard Foto: Kenn Thomsen

Italiensk bilstemning på Sigrunsvej

Hillerød - 17. november 2017

Der var italiensk caféstemning og ternede duge på bordene - og mulighed for at indtage pizza, vin, is og espresso. Der var Ramazotti-musik over højttaleren og sågar en enkelt gæst i Juventus-fodboldtrøje - netop i denne uge hvor det fodboldglade støvleland befinder sig i national sorgtilstand over de udeblevne VM-billetter.

Men det var altså en glædens dag i det nye bilhus hos Era Biler, som i forvejen holder til på 3300 kvm på Gefionsvej, men nu også er at finde på Sigrunsvej ved Bauhaus. Udover at firmaet har afdelinger i Helsinge og Frederikssund. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Her var der således reception i anledning af, at bilfirmaets italienske vogne af mærket Fiat og Iveco fremover forhandles på »det italienske hjørne« i det nye bilhus på 1500 kvm. Henover de tre timer, som receptionen varede, passerede flere hundrede gæster, venner, familie og forretningsforbindelser igennem de nye og lyse lokaler.

- Vi skærper hermed profilen på de italienske biler. Det italienske signalerer noget helt særligt. Det er noget med hjertet og følelser, og den stemning vil vi godt dyrke her på Sigrunsvej, men vi fortsætter selvfølgelig med at forhandle Toyota på Gefionsvej, fortæller direktør Jacob Johannesen.

Han er også glad for at kunne give endnu et bidrag til at gøre Hillerød til en ægte bilby.

- Da vi for 12-13 år siden rykkede ind på Gefionsvej, var der ikke mange andre bilfirmaer her i området. Dengang føltes det som at være i udkanten af byen, men siden er der kommet mange andre bilmærker til, så nu er det ved at være sådan, at vi synes vi befinder os centralt, uddyber Johannesen.

Og så var der ellers mulighed for at gå rundt og kigeg på modellerne. Der var åbningstilbud på en gedigen Fiat Tipo nedsat med over 15.000 kr. til godt 229.000. Tipo´en med de tonede ruder kører 16,7 km på literen.

- Vi er et bilfirma for hele familien. En Toyota RAV4 til manden og en Fiat 500 til konen. Det passer meget godt sammen, mener Jacob Johannesen.

En lille fiks Fiat Panda koster i øvrigt bare 108.500. Ciao bella.