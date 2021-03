Isterødvejen spærret efter ulykke

Uheldet skete 13.44, da en varebil kørte op bag i en lastbil, men uden at der skete alvorlig personskade, oplyser vagtchef hos Nordsjællands Politi, Camilla Priedel.

Det viste sig dog at være vanskeligt at rydde op, så vejen endte med at være spærret næsten tre timer.

- Det har taget lang tid med oprydningen, fordi varebilen sidder godt fast i lastbilen, siger Camilla Priedel.