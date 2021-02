Isen smelter: Så kan du godt pakke skøjterne ned igen

Det blev en kort fornøjelse for de skøjteglade hillerødborgere.

De fire søer, som kommunen åbnede for færdsel - og altså dermed også skøjteløb - den 12. februar, er nu blevet lukket igen.

Isen er nemlig ved at smelte, og det er derfor ikke sikkert at gå ud på dem længere. Udover, at det ikke længere er sikkert at færdes på søerne, så er det faktisk også forbudt, og man risikerer at få en bøde, hvis politiet kommer forbi.

Kommunen har onsdag formiddag målt is-tykkelsen på søerne, og konklusionen er altså, at isen ikke længere er tyk nok. Søen ved Folevang, gadekæret i Store Lyngby, gadekæret i Nødebo og Præstevang Sø er derfor blev lukket for færdsel igen.

Præstevang Sø blev dog allerede lukket den 14. februar på grund af strømmene i vandet.

Selv om det har været hundehamrende koldt de sidste par uger, så nåede isen på hverken Slotssøen eller Teglgårdssøen aldrig at blive tyk nok til, at det var forsvarligt at bevæge sig ud på dem.

Og der er ikke ligefrem udsigt til, at isen bliver tykkere det kommende stykke tid. Meteorologerne lover nemlig helt op til 12 varmegrader i næste uge.