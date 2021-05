Iøjenfaldende ejendom solgt til investor for 16 millioner kroner

Ejer Thomas Hansen siger:

- Vi har et mål om af vækste 25 procent hvert år, så vi er løbende på udkig efter gode investeringer. Vi har tre andre ejendomme i Hillerød, og vi har altid kig på byen, da det er afgørende for os, at ejendommene i vores portefølje ligger tæt på en S-togsstation. Det var også placeringen og desuden udviklingspotentialet, der var udslagsgivende for, at vi faldt for denne, selvom der medfølger et byfornyelseslån. På den måde var det en lidt anderledes sag, men vi fik lavet en god aftale, og jeg er rigtig glad for, at vi fik handlen i hus.