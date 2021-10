Øzgen Yücel glæder sig over det præg, udvalget for borgerinvolvering har sat på kommunens arbejde. Foto: Allan Nørregaard

Involveringsudvalg lukker og slukker, men arbejdet lever videre

Trods begrænset tilslutning til borger-involveringsplatform har udvalget for borgerinvolvering skabt forandringer, der kommer til at vare ved i kommunen, mener formand

Hillerød - 19. oktober 2021 kl. 19:22 Af Magnus Møller Kontakt redaktionen

Kommunalvalget nærmer sig, og de politiske udvalg får snart nye medlemmer. §17 stk. 4-udvalget for borgerinvolvering, der blev nedsat efter seneste kommunalvalg, har holdt sit sidste udvalgsmøde og er nu fortid. Men det, udvalget har opnået, går med ind i fremtiden, fortæller udvalgsformand Øzgen Yücel (V):

"Vi er det udvalg, der har sat det største præg på byrådsperioden. Vi har været inde over samtlige afdelinger, og alle har talt om, hvordan de kan blive bedre til at involvere. Vi har lavet en masse anbefalinger, så vi sikrer, at der også sker involvering af borgerne i næste byrådsperiode," siger han.

Udvalget blev sat i verden for at sikre, at flere borgere bliver inddraget i beslutningsprocesserne i kommunen. Det er blevet til flere tiltag, der skal leve videre i næste byrådsperiode. Blandt andet borgerinvolveringsplatformen 'Sammen om Hillerød'.

Svær start Øzgen Yücel fortæller, at det ikke var en let opgave at kaste sig over, men han har nydt at være en del af det:

"Jeg føler mig personligt meget privilegeret, fordi jeg fik lov at starte mit eget udvalg. Borgerinvolvering er et vidt begreb, og der findes ingen facitliste. Vi blev sat til selv at stable udvalget på benene, og vi vidste ikke, hvordan man gjorde det. Derfor brugte vi en masse tid på at høre, hvordan man gjorde andre steder. Men de andre havde jo heller ingen facitlister. Det gjorde det ikke nemmere for mig, men hvis det havde været nemt, havde de nok ikke sat mig til det. Det har været en spændende rejse. Vi vidste ikke, hvor vi skulle ende henne," siger han.

Han fortsætter: "Vi fik sat penge af på budgettet til 'Sammen om Hillerød'. Ikke alle syntes, det var lige fedt at bruge 400.000 kroner på at købe en platform, men vi så under coronanedlukningen, at det pludselig blev et vigtigt værktøj. Det gjorde mig stolt, at det fungerede, og at folk var glade for at bruge den nye mulighed. 400.000 er ikke det dyreste apparat, for vi skal passe på med borgernes penge. Når det er sagt, skal vi også huske, at det er en platform, vi skal have i rigtig mange år, og det koster os ikke mere af den grund".

Store ambitioner Ambitionerne for 'Sammen om Hillerød' var store. Det er de stadigvæk. Portalen skulle give særligt de unge, der er meget digitalt anlagt, de ældre, der har svært ved at komme til og fra kommunekontoret, og de udsatte borgere en ekstra mulighed for at tage del i fællesskabet.

Nu har portalen været online i cirka to år, og godt 800 borgere har oprettet en profil på siden, hvor de kan være med til at præge kommunens politik gennem blandt andet høringer og borgerforslag.

800 borgere ud af kommunens flere end 50.000 borgere lyder ikke af meget, og selvom portalen blot er et ekstra værktøj til at involvere borgerne, har det da heller ikke levet helt op til udvalgsformandens ambitioner.

Han har tidligere udtalt til Frederiksborg Amts Avis, at han ville være tilfreds, hvis 20-25 procent af kommunens borgere registrerede sig på platformen, men nu, cirka to år senere, er det altså kun cirka to procent af kommunens stemmeberettigede og endnu færre, hvis man tæller alle kommunens borgere med.

"Det er jo ikke godt nok, og det skal vi gøre bedre. Selvfølgelig skal vi det. Det er klart, at to procent er alt for lidt," siger han og fortsætter:

"Jeg er en mand med store ambitioner. Jeg var helt oppe i skyerne, lige da vi fik det, og jeg tænkte, at nu brager det bare igennem, og alle skal være med. Jeg vil blive lykkelig, hvis vi rammer 20 procent, men jeg kan godt se, at der er lang vej. Det må jeg indrømme. Jeg skal blive bedre til at bevare jordforbindelsen nogle gange".

Når ikke ud til alle Borgerinvolveringsportalen har en funktion, der sender en mail ud til de tilmeldte, når der er nyt på siden. Men da høringsprocessen i forbindelse med distriktsændringerne på skoleområdet gik i gang, fortalte forældre fra Ullerød Nord, at de intet havde hørt om høringen før en uge inden fristen for høringssvar.

Også da borgerne kunne komme med bud på nye vejnavne i Favrholm, hørte mange borgere først om muligheden, da Hillerød Posten skrev om det på Facebook.

Det ærgrer Øzgen Yücel: "Hvis de ikke har hørt om det, har vi ikke været dygtige nok. Vi bruger mange ressourcer på også at oplyse på eksempelvis Facebook og kommunens hjemmeside, så jeg bliver også lidt ked af det, når folk kommer og siger, at de ikke vidste noget".

Flere brugere fremover Selvom udvalget for borgerinvolvering er fortid, skal 'Sammen om Hillerød' fortsat danne ramme om samtale mellem borger og byråd, og Øzgen Yücel har et bud på, hvordan platformen skal få flere brugere:

"Jeg tror, vi skal være lidt frække. Vi skal lave en masse PR. Busstoppesteder og lokalaviser. Vi skal have en masse reklame, så vi kan få folk over. Hvis vi reklamerer mere og får endnu flere store sager på platformen, så skal du se. Jeg har måske været for påpasselig med at bruge penge på reklame, men jeg er jo venstremand, så jeg er ikke meget for at bruge andre folks penge. Men jeg tror stadig på det. Det gør jeg virkelig".