Investorer opgiver butikker

Hillerød - 28. november 2019 kl. 05:09 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Drømmen om Magasin eller en lignende stor butik midt i Hillerøds gågader er nu endelig død. De nye ejere af det fejlslagne shoppingcenter Gallerierne har opgivet at ombygge centeret til større butikslejemål, og vil nu arbejde på en anden løsning.

- Løsningen med et center har vi opgivet. Det bliver ikke et butikscenter igen, for der har vi Slotsarkaderne, siger Tom Høeg, som er en af de fem investorer i Frederiksborg Ejendomme ApS, der i 2017 investerede i det stort set tomme center.

- Der er ikke plads til et storcenter mere i Hillerød. Jeg tror, det var fejlcastet, da man oprindelig lavede det, siger Tom Høgh, og oplyser, at man i en periode forhandlede med to store københavnske butikskoncepter om at åbne butikker i Gallerierne, men at begge trak sig.

I Slotsarkaderne ærgrer centermanager Christina Nymand Nielsen sig over nyheden om, at Magasin ikke komme til byen.

- Vi ved godt, de har været forhandlet med Magasin, og det synes vi bare ville være et plus til byen, for vi er også interesseret i at hullet i Gallerierne bliver fyldt op, siger hun.

Borgmester Kirsten Jensen (S) ærgrer sig ikke over, at Hillerød nu må vinke farvel til udsigten til at få et stærkt butikskoncept ind i gågaden.

- Vi har meget handel i Hillerød. Vi vil først og fremmest gerne have, at der kommer liv i Gallerierne. Alle forskellige slags liv og aktiviteter er med til at understøtte handelslivet i vores by, både boliger, butikker og underholdning, siger hun.

Selv om butiksplanen er lagt død, har Frederiksborg Ejendomme ApS ikke opgivet at få Gallerierne til at fungere.

- Det er en lidt større udfordring, end vi havde regnet med. Men vi arbejder på fuld skrue. Der er ingen, der har opgivet noget som helst, siger Tom Høeg, som oplyser, at han snart kan fortælle nærmere om investorernes planer for Gallerierne.

