Foto: ADEPT/Byudviklingsselskabet Favrholm

Investor vil bygge 100 m høje skyskrabere

Hillerød - 08. december 2017 kl. 04:40 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerød kan få tre megahøjhuse i den nye hospitalsbydel syd for Hilerød. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det er investor Søren Stensdal, der vil bygge tre tårnhuse på op til 100 meter hver. Via Byudviklingsselskabet Favrholm ejer hans selskab Stensdal Group A/S grunde i det kommende Favrholm, og her ønsker investoren blandt andet at opføre højhuse med op til 30 etager.

- I sin tid, da kongerne skulle markere, at Hillerød var vigtig, byggede de højt. Og Favrholm bliver som kongerne ville have det i sin tid - Nordsjællands centrum. Det er der mulighed for at udvikle Favrholm til. Så synes vi, at det er helt naturligt, at den nye bydel markeres med et par arkitektoniske attraktioner, som man kan se, siger Hans Tjellesen, projektdirektør i Stensdal Group.

De tårnhøje ambitioner får en lunken modtagelse i Hillerød. Forvaltningen fraråder politikerne at tillade mere end 45 meter høje bygninger i Favrholm, og foreløbig følger politikerne anbefalingen.

- I området er i forvejen fjernvarmeværkets vandbeholder, og huse på 45 meter vil være i størrelsesorden med den. Det er motiveringen for, at de får lov at bygge højt. Så vil de åbenbart gerne være mere synlige og konkurrere med Herlev Sygehus i stedet for, og det anbefaler vi ikke, siger Tue Tortzen (Fælleslisten) formand for miljø- og teknikudvalget.

Dermed lægges der op til, at der kan bygges et enkelt højhus på 15 etager i den nye bydel.

- Hvis der ikke er fremsyn til mere end 15 etager synes vi, det er trist, siger Hans Tjellesen.