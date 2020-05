Favrholm City skulle rumme boliger og erhverv på en i alt 100.000 kvadratmeter stor grund - men nu kan der kun bygges på 30.000 kvadratemeter Foto: Ill: Favrholm Byudviklingsselskab

Investor skærer 70 procent fra ambitøst boligprojekt

Afgørelse til fordel for beskyttet mose får nu konsekvenser for ambitiøse planer for Hillerøds kommende hospitalsbydel.

Hillerød - 30. maj 2020 kl. 05:03 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En overraskende afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, som sidste år stoppede planerne om at etablere p-plads ved Nordsjællands nye hospital i en beskyttet mose, får nu også store konsekvenser for et af Hillerøds store byudviklingsprojekter, viser en aktindsigt hos Hillerød Kommune.

Byudviklingsselskabet Favrholm står bag Favrholm City, som skulle opføres mellem hospitalet og den kommende Favrholm Station, delvist i den beskyttede mose. Selskabet har nu reduceret projektet med 70 procent og samtidig opgivet planerne om at opføre hotel- og erhvervshuse i bydelen.

De nyeste skitser for bydelen rummer nu blot op til 45.000 etagemeter bebyggelse, primært med boliger, mens der tidligere har været et projekt på tegnebrættet med op til 150.000 etagemeter til både bolig og erhverv.

Hans Tjellesen, Direktør i Byudviklingsselskabet Favrholm, ønsker endnu ikke at fortælle mere om planerne for det stærkt reducerede Favrholm City, men bekræfter, at grunden, der kan bygges på, er barberet ned fra 100.000 kvm til blot 30.000 kvm, og at det formentligt betyder, at projektet nu primært bliver et boligprojekt.

Lars Mørk, direktør for økonomi og teknik i Hillerød Kommune kalder det ærgerligt, at projektet nu bliver markant reduceret.

- Når man bygger en station, drejer det sig om at bygge noget by op omkring det. Det er da en ærgerlig ting, at det ikke kan lade sig gøre fuldt ud, for det ville da være dejligt med en tæt by mellem hospitalet og stationen, siger han, som dog stadig mener, at den nye store bydel Favrholm kan udvikle sig godt.

- Der er heldigvis gode tanker omkring udviklingen af stadion og boliger syd for Overdrevsvejen, hvor der kommer til at bo cirka 5000 borgere, så jeg er ikke nervøs for bydelen som sådan, siger han.

