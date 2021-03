Byrådet er klar til at overveje at skrive Hammersholt Enge ind i kommuneplanen, hvis Frederiksborg Gruppen kan reducere planerne. Illustration: Frederiksborg Gruppen

Investor ser på mindre landsbyprojekt

Et stort flertal i byrådet har nemlig med sin beslutning lørdag rakt en udstrakt hånd til projektet, mens de øvrige ønsker om at bygge i det åbne land mellem Hillerød og Allerød er blevet pure afvist. Hvis altså projektet kan laves i en mindre version end den, Frederiksborg Gruppen har lagt frem.

- Det er rigtigt glædeligt. Det understøtter os i, at visionen kan lykkes. Så det er godt at se, at byrådet også har samme opfattelse af, at det er det, der skal til, siger han.

21. april skal byrådet på baggrund af borgermødet tage stilling til, om Hammersholt Enge skal skrives ind i kommuneplanen. Om det er som et perspektivprojekt eller om det kommer med i selve planen er ikke afgjort, forklarer Dan Riise (V), formand for arkitektur, byplan og trafikudvalget.

- Vi har ikke taget stilling til, om det skal ind i planen, eller om det skal være et perspektivareal. Det er et forsøg på at få et reduceret projekt, som vi kan tale med borgerne om. Et projekt, som faktisk fjerner noget industri og skaffer en økologisk landsby - så skal vi finde ud af, om borgerne synes, det er en god idé, siger han.