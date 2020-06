Investor: Lejeboliger hitter i usikker tid

I de kommende år smider ejendomsinvestor Mikael Goldschmidt 1300 lejeboliger på boligmarkedet i Hillerød, når boligbyggeriet i den nye bydel Frederiksbro færdiggøres etape for etape. Den nye bydel kommer udelukkende til at består af lejeboliger i form af rækkehuse og små og store lejligheder i etagebyggeri på op til 15 etager. På skuldrene af en coronakrise, er det ikke en beslutning, Mikael Goldschmidt fortryder.

- Det er et ganske klogt valg. Når folk bliver usikre, vil de ikke stavnsbindes af et realkreditlån i 30 år. Og vi tror, at tidens usikkerhed er med til at sende folk i den retning, at man gerne vil leje, siger han, som investerer cirka fire milliarder kroner i projektet i Hillerød.