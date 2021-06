Investeringsselskab i Aarhus køber 30 boliger

- Vi er meget tilfredse med denne investering, som vil give investor et ganske tilfredsstillende afkast allerede fra dag 1. Boligerne er velbeliggende, godt indrettet og har over en længere periode været i god og stabil drift. Vi ser gode muligheder for at optimere afkastet ved genudlejninger eller ved at frasælge boligerne enkeltvis. Så alt i alt er det et køb med interessante perspektiver, siger projektchef i Crescendo, Joachim Rasmussen, som tilføjer at projektet er gennemført som Private Placement.