Inges Kattehjem drejer nøglen om

Se billedserie Marianne Lewinsky (th.) har været daglig leder for Inges Kattehjem siden efteråret 2017. Ann-Berit Klingenberg (tv.) blev frivillig for otte måneder siden. Foto: Thomas Olsen

Hillerød - 14. oktober 2019 kl. 13:12 Af Johanne Wainø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er en regnfuld torsdag eftermiddag, da der bliver ringet på dørklokken, og Marianne Lewinsky, der er daglig leder på Inges Kattehjem i Hillerød, låser døren op for en kattesøgende familie.

Hoveddøren er altid låst, også når der er åbent, for hun skulle nødig risikere, at en kat skulle forvilde sig ud på den trafikkerede vej, der løber umiddelbart foran hjemmets trappesten.

Receptionen er fyldt med alverdens kattetilbehør, og de mange mapper og lister over kattenavne vidner om mange års indsats for herreløse katte i Nordsjælland.

Kattehjemmet har været under Inges Kattehjems vinger de sidste fire år, og for to år siden blev Marianne Lewinsky ansat som leder og frivilligkoordinator. Hun er den eneste ansatte i kattehjemmet, men der er tilknyttet 25 frivillige, der hjælper til med at passe kattene.

Den karakteristiske røde bygning på hjørnet af Slangerupgade og P. Mogensensvej har de sidste 20 år fundet nye hjem til herreløse katte. Men når rådhusklokkerne slår midnat nytårsaften, vil Inges Kattehjem i Hillerød overgå til historien. Det er bestyrelsen for Inges Kattehjem, der har valgt at lukke afdelingen i Hillerød efter at have kørt med et større underskud i længere tid. Det oplyser de på deres Facebookside.

Mange katte i området På skranken ligger der en gul poster, hvor Marianne Lewinsky har noteret, at 369 katte har været forbi hjemmet og har fået en ny familie, siden hun kom til i 2017. Lige nu bor der syv katte i internatet, men der kommer hele tiden nye til.

En gråstribet kat er i færd med at bane sig vej op ad et kradsetræ, der går fra gulv til loft, mens to killinger fra samme kuld ligger oven på hinanden og er ved at tage en lur. Og det er netop de mange katte, der er centrum for Marianne Lewinskys bekymringer.

- Der er rigtig mange katte i Nordsjælland, og jeg er bange for, hvad der kommer til at ske med dem. Jeg tror ikke, at man vil være ligeså tilbøjelig til at køre til Glostrup, hvis man finder en herreløs kat i Nordsjælland, som man vil være til at komme forbi her og aflevere den, siger hun.

Og foruden kattenes fremtid, bekymrer Marianne Lewinsky sig også for sin egen fremtid.

- Jeg har ikke nogen plan, når hjemmet lukker den 31. december. Jeg har ikke nogen fin uddannelse, og jeg er ærligt talt i tvivl om, hvordan min søn og jeg skal klare os, siger hun, hvorefter hun forklarer, at hendes 21-årige søn lider af autisme og derfor stadig bor hjemme.

Sorg og vrede I internatets lille te-køkken står kæresteparret Kim Würtz og Ann-Berit Klingenberg og drikker en kop kaffe. De har begge to været frivillige i Inges Kattehjem siden marts, og de ærgrer sig over, at de snart må vinke farvel til arbejdet med de firbenede pelsdyr.

- Ånden er noget helt særligt her i huset. Alt foregår på kattenes præmisser. Vi har allesammen et ønske om at gøre en forskel for de her katte, siger Kim Würtz.

Ann-Berit Klingenberg nikker genkendende og fortsætter:

- Ja, og derfor var det en stor sorg for os, da vi hørte om lukningen. Men siden da har det også udviklet sig til en vrede. Vi har lagt utrolig mange menneskelige kræfter i kattehjemmet, og vi føler, at der kunne være gjort meget mere for, at det her sted kunne have overlevet, siger hun.

En livline for de frivillige For Ann-Berit Klingenberg har engagementet i kattehjemmet været mere end bare en hobby. Da hun fik stress for et år siden, havde hun svært ved at finde sin vej ud, og der blev kattehjemmet en redning.

- For mig er det ikke en decideret katastrofe, men det er tæt på. Da jeg gik ned med stress, anbefalede min læge mig at finde på noget, der gjorde, at jeg kom ud blandt andre mennesker og lavede noget, hvor jeg følte, at jeg gjorde en forskel. Og der fandt jeg virkelig en livline i det her sted. Og sådan er der mange af os frivillige, der har det, siger hun, inden hun bliver afbrudt, da endnu en familie ringer på døren.

Denne gang er det en familie, der skal have deres tre katte i pension, mens de er på efterårsferie. Kattehjemmet tager sig ikke kun af at finde nye familier til de herreløse katte. De har også ofte katte boende, hvis deres ejere er udenbys.

Fra bagindgangen møder Ophelia Thaysen, som også er frivillig, ind til en aftenvagt, hvor hun skal fodre kattene og gøre rent i burene. Og også hun har svært ved at skjule sin frustration over beslutningen.

- Vi vil det her så meget, og derfor gør det så ondt. Det er virkelig frustrerende at kunne se så mange muligheder. Det er et hjertebarn for os alle sammen. Vi vil bare gerne hjælpe katte, og det kan vi ikke få lov til, siger 20-årige Ophelia Thaysen, der lige har været ude og hente en en killing i hvide og sorte farver i internatet, som hun nu holder i hænderne.

En lille familie De tre frivillige er tydeligt berørte over situationen og forklarer, at det føles som at sige farvel til en del af sin familie. Og fællesskabet hos de frivillige er noget Marianne Lewinsky gør meget ud af, fortæller hun.

- Når vi får nye frivillige, lægger jeg meget vægt på, at de har et ansvar over for hinanden, og at vi allesammen har kemi med hinanden. Vi har en fælles mission, og derfor er vi også meget tætte. Og det mener vi også, er det, vores kunder kan mærke, når de køber en kat her. Vi bruger mange kræfter på at matche kattene med deres nye ejere, og vi har meget nærhed med kattene, siger hun.

Men de frivillige og leder Marianne Lewinsky har fortsat en drøm om, at kattehjemmet får lov til at overleve.

- Vi har drømmen om miraklet. Tænk, hvis der lige pludselig kom en, der havde pengene, eller et hus vi kunne være i, siger Ophelia Thaysen.