Ingeniør og konfliktmægler har skrevet den første bog om bydelen Torsvang

Christine Wenneberg og Steen Clausen har brugt et par år på at dykke ned i Torsvangs historie, og det er der nu kommet en bog ud af

Hillerød - 26. juni 2021 kl. 07:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Der findes stort set ikke noget officielt materiale om Torsvang, altså den lille bydel, der ligger op til Tirsdagsskoven og er omkranset af Frederiksbro, industrikvarteret og et par haveforeninger. Men det har Steen Clausen og Christine Wennerberg, der selv bor i Torsvang, nu rådet bod på.

De har nemlig skrevet bogen 'Torsvang - en landsby i Hillerød', der - udover at fortælle historien om Torsvang - også indeholder en lang række historiske billeder og beretninger fra området.

I fare for at blive opslugt De to Torsvang-beboere blev i 2018 enige om, at Torsvang fortjener at få beskrevet sin historie. Christine Wenneberg, der til daglig er ingeniør, og Steen Clausen, der er advokat og konfliktmægler, gik derfor i gang med at dykke ned i Torsvangs historie.

"Fællesskabet omkring Tors- vang blev skabt i kampen mod planerne om at bygge et kæmpe indkøbscenter på den gamle Møllebrogrund - et projekt der heldigvis blev erstattet af 1.300 boliger. Vi erfarede gennem de mange års kamp mod Møllebroprojektet, at folk i Torsvang er noget særligt. Næsten alle engagerede sig i fællesskabet, som opstod af denne kamp, og fællesskaber har historie," siger Christine Wennerberg.

"Med opførelsen af Frederiksbro kunne vi herude se i øjnene, at også det smukke naturområde ved Tirsdagsskoven, Torsvang, Kjeldsvangskilen og Bøllemose var i fare for at blive opslugt af byen og Hillerød og ende på samme måde. Det måtte ikke ske. Torsvang og det grønne måtte have sin identitet som et selvstændigt byområde og grønt åndehul i Hillerød. Derfor har vi lavet bogen," fortæller Steen Clausen.

I bogen kan man blandt andet læse historien om Tors-vang Købmandshandel, der lå på hjørnet af Thorsvang og Baldersvej og lukkede i slutningen af 70'erne. Henrik Kryger overtog den gamle købmandsbutik i 1979 og omdannede den til et kollektiv. Han flyttede efterfølgende selv ind i den gamle købmandsbutik, hvor han i øvrigt stadig bor sammen med sin kone, datter og barnebarn. De gamle facadeskilte fra den gamle købmandshandel er i øvrigt blevet bevaret og sidder altså den dag i dag stadig på husmuren ud mod Thorsvang. Af skiltene fremgår det blandt andet, at den gamle købmandsbutik havde telefonnummer 739.

Torsvang er omkranset af Tirsdagsskoven, et par haveforeninger, den nye bydel Frederiksbro og industrikvarteret. Foto: Goldschmidt Holding

Damptog gennem skoven Derudover kan man blandt mange andre historier om og fra Torsvang også læse om cykelstien Banestien, der indtil 1950 blev brugt af lokalbanen mellem Hillerød og Frederiksværk. Her kørte damptogene fra Hillerød Lokalstation, der lå ved Trollesvej, gennem Tirsdagsskoven og videre til Frederiksværk.

I 'Torsvang - en bydel i Hillerød' kan man også læse, at Torsvang har haft flere kendte beboere gennem tiden. Blandt andre modstandsmanden Tonny Hansen er født i Torsvang, og også den kendte kunstner Claus Havemann boede i bydelen fra 1975 og frem til sin død i 2020.

Og så kan du også få svaret på, hvorfor Tirsdagsskoven egentlig hedder Tirsdagsskoven.

Sidst i bogen kan man læse om foreningen 'Fællesskabet Tirsdagsskoven', der blev stiftet i 2019. Sidste år fik foreningen reetableret og udvidet grill- og bålpladsen i Tirsdagsskoven i samarbejde med Naturstyrelsen, og foreningen samarbejder også med Hillerød Kommune med henblik at oprette et slags borger- og kulturhus, der indtil videre har fået arbejdstitlen 'Skovhus', på Rønnevangsalle 3.

Bogen, der koster 100 kroner, kan bestilles hos Steen Clausen på mail på steen@diapraxis.dk eller ved at sende en sms på 22930875.

