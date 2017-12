Ingen udsigt til skyskrabere ved nyt hospital

- Jeg synes godtnok 100 meter er højt. Jeg er meget enig i den beslutning, der blev truffet i Miljø- og Teknikudvalget, hvor der tillades et punkthus, der er i Møllebrohøjde, siger hun og henviser til de højhuse, M. Goldschmidt Holding har fået tilladelse til at opføre i bebyggelsen Frederiksbro på den gamle Møllebrogrund tæt på Hillerøds bymidte. Her er mulighed for at opføre fire højhuse på 15 etager, et enkelt på 13 etager og et på 8 etager.