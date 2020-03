Vognmand Øzgen Yücel har kørt alle sine taxaer i garagen, for der er ingen kunder. Foto: Allan Nørregaard

Ingen taxaer på gaden: Hjælp fra regeringen redder os

Hillerød - 20. marts 2020

Der er langt mellem kunderne i disse dage, når man kører rundt som taxachauffør. Derfor har Øzgen Yücel, der er taxavognmand, allerede kørt en del af sine taxaer i garagen. Over de kommende par dage bliver de sidste taxaer også kørt i garagen. På ubestemt tid.

- Det er virkelig, virkelig svært at være taxavognmand og taxachauffør i øjeblikket. Vi er formentlig gået 70-80 procent ned i omsætning. Der er simpelthen ikke kunder til, at vi kan fortsætte med at køre rundt på gaden. Vi er også afhængige af erhvervslivet og det offentlige, og når de kunder heller ikke er der, så giver det ikke mening, siger Øzgen Yücel, der har fem vogne og 10 chauffører ansat, og tilføjer:

- Som vognmand er det ekstremt frustrerende, fordi vi ikke kan få det til at løbe rundt, og jeg har chauffører, jeg ikke kan lønne.

De seneste par uger har taxaerne gjort, hvad de kunne, for at tage sig deres forholdsregler.

- Vi har selvfølgelig fulgt sundhedsmyndighedernes anbefalinger, for vi er alle interesserede i at få bremset denne her smittefare. Vi har sprittet af efter hver tur, kunderne har siddet bagi, og passagererne har også været meget forstående og hurtigt vænnet sig til vores forholdsregler. Da vi først hørte om coronakrisen, havde vi det ligesom alle andre, og vi tog det nok ikke så alvorligt, som vi burde. Vi tænkte, at det var noget, der foregik i Kina, og at det var en ganske almindelig influenza. Men det er det altså ikke. Det er, som Trump siger, en skjult fjende, der er her, og det er alvorligt det her, siger Øzgen Yücel.

Der er dog et lyspunkt midt i krisen, mener Øzgen Yücel. Og det lyspunkt er regeringens hjælpepakke til selvstændige erhvervsdrivende.

- Jeg er utrolig glad for, at regeringen er kommet med en hjælpepakke, der også omfatter små selvstændige. Ellers ville vi ikke have grundlag til at fortsætte efter denne her krise, siger Øzgen Yücel, som ikke er i tvivl om, at den økonomiske hjælp er altafgørende.

- Havde de hjælpepakker ikke været der, så var vi lukket og slukket. For det første ville vi ikke kunne holde på folk, og for det andet ville vi ikke kunne betale vores faste udgifter. Det får vi nu hjælp til.

For selvom der selvfølgelig ikke er udgifter til brændstof, når taxaerne holder stille i garagen, er der stadig mange regninger at betale, understreger vognmanden.

- Der er jo flere forsikringer og andre faste udgifter, som vi skal kunne betale, og hvis ikke regeringen var kommet med noget, så var vi færdige. Vi skal alle sammen være super glade for, at vi bor i et land, som holder hånden under os og sørger for, at vi også er her efter krisen. Det skal vi være stolte af.

Øzgen Yücel repræsenterer ved siden af sit arbejde som taxavognmand også Venstre i Hillerød Byråd.

- Men selv det er jo blevet anderledes, for alle vores møder foregår digitalt nu. Det skal vi også lige vænne os til. Det er virkelig en meget anderledes tid, vi lever i nu, siger han.