Ingen støjvold: Det er en katastrofe

Mens resultatet af Vejdirektoratets miljøundersøgelse af en udvidelse af Hillerødmotorvejen i sidste uge blev mødt med jubel af Dan Riise (V), formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, da alle Hillerød Kommunes ønsker i forbindelse med en udvidelse af motorvejen ser ud til at blive opfyldt, er beboerne ved Freerslev Hegn langt fra tilfredse. En støjafskærmning ved Freerslev er nemlig ikke med i planerne, og Vejdirektoratet har i stedet foreslået, at beboerne selv kan forlænge den eksisterende støjvold med mulighed for dispensation fra vejbyggelinjen til etablering tæt på motorvejen. Og det huer ikke beboerne i området.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her