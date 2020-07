Se billedserie Jens Jepsen og hans kollegaer søgte om to millioner til gårdkoncerterne fra Kulturministeriet. Men i sidste uge modtog de et afslag på ansøgningen. Foto: Allan Nørregaard

Ingen penge til plejehjemskoncerter

En ansøgning om to millioner kroner fra Kulturministerets kulturpulje skulle blive til intet mindre end 800 plejehjemskoncerter, men i sidste uge fik projektet afslag.

Hillerød - 07. juli 2020 kl. 17:37 Af Johanne Wainø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Under coronakrisen har en række musikere turneret rundt på de danske plejehjem, og spillet gårdkoncerter. Opsætningen har som oftest bestået af en guitar, en mikrofon og et væld af melodier fra højskolesangbøger og svundne tider. Og henover sommeren kunne tusindvis af plejehjemsbeboere have taget del i de musikalske glæder.

Pengene til at afvikle koncerterne skulle komme fra Kulturministeriets kulturpulje for ældre, som er blevet oprettet i forbindelse med coronakrisen. Men i sidste uge fik projektets ansøgning om to millioner kroner altså afslag i kulturministeriet.

Og det er Jens Jepsen, der står bag initiativet, ked af. Han har selv spillet næsten daglige gårdkoncerter på plejehjem i hovedstadsområdet, siden coronavirussen brød ud i marts måned, og havde set frem til at få endnu flere musikere med ombord.

- Det er hamrende ærgerligt. Det er jo ikke hver dag, at 37 kommuner, 30 musikere og seks regionale spillesteder går sammen om 800 koncerter. Det er fandme mange koncerter, siger han.

Ministeren lyttede med Mange har bakket op om projektet og kulturminister Joy Mogensen (S) overværede sågar en af koncerterne i Hillerød. Her udtalte hun også, at gårdkoncerterne var et pragteksemplar på, hvad kulturen formåede i en krisetid, og at hun betragtede Jens Jepsen som en af frontløberne, når det kom til at bringe kulturen ud i det coronaramte Danmark. Derfor havde arrangørerne også troet på, at pengene ville komme i hus.

Puljen var på 10 millioner kroner, men det endte med, at ministeriet kun sendte lige under fire millioner afsted, og ifølge Jens Jepsen er ansøgningens størrelse nok en af grundene til, at den ikke blev godkendt.

- Vi har jo kun mødt folk, der har haft optur over projektet, så vi havde en god mavefornemmelse. Havde vi vidst, at de ikke ville sende alle pengene afsted, havde vi nok været knap på ambitiøse. Men havde vi fået pengene, havde vi ikke kun haft mulighed for at besøge 300 plejehjem. Vi havde også set frem til at ansætte 30 trængte musikere, så jeg er rigtig ærgerlig over, at det ikke lykkedes, siger Jens Jepsen.

Stopper ikke her Afslaget har spillet ind på proportionerne, men har ikke sat en stopper for projektet, fortæller han.

- Heldigvis er det ikke Kulturministeret, der bestemmer, om vi skal fortsætte. Vi har skaleret ned, men vi har masser af koncerter foran os. Vi har allerede aftaler med ti kommuner heriblandt Hillerød Kommune, der simpelthen har besluttet at betale en runde til alle plejehjem i hele kommunen, siger Jens Jepsen, der netop har spillet på et plejehjem i Lyngby, da avisen fanger ham.

Og initiativet har uden tvivl sat sine spor hos musikeren.

- Som musiker har det været utrolig priviligeret at kunne fylde kalenderen med arbejde i en tid, hvor mange af mine kollegaer har haft en gabende tom kalender. Men det har også været et stor menneskelig oplevelse, siger Jens Jepsen og fortsætter:

- Mest af alt har det været meget hjerteligt og meget rørende. Det har været fantastisk at se, hvilken rolle musik kan spille for nogen, der har det svært. For der har også været en stor alvor omkring projektet. Plejehjemmene er jo virkelig nogle af dem, der for alvor har været ramt af de konsekvenser og retningslinjer, som coronavirussen har medført, siger han.

Foreløbigt vil Jens Jepsen og hans medmusikanter spille gårdkoncerter på landets plejehjem frem til september, men initiativtagerne planlægger allerede, at gårdkoncerterne på de danske plejehjem skal vende tilbage næste år.