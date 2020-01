Gadeteaterfestivalen Hofnar kan ikke få enderne til at mødes, og er derfor blevet nødsaget til at udskyde festivalen til 2021. Tiden skal bruges på at samle midler gennem fonde og samarbejde med Hillerød Kommune. Foto: Kenn Thomsen

Ingen penge til dette års gadefestival

Klaverfabrikken aflyser dette års gadeteaterfestival Hofnar. Spillestedets økonomi rækker ikke, og de vil derfor bruge det næste år på at søge fonde til at genoptage festivalen næste år.

I pinsen sidste år var der liv i gaden, da gadefestivalen Hofnar skabte liv i bymidten og fyldte gader, torve, centre og baggårde med imponerende underholdning, mens tusinder af mennesker så til.

Men de mange mennesker må vente tålmodigt på den næste gadefest. Klaverfabrikken har nemlig valgt at udskyde den næste udgave af Hofnar til 2021. Årsagen er simpel. Pengene rækker ikke, og for at festivalen kan vende tilbage, skal der findes et mere fremtidssikret økonomisk fundament, fortæller spillestedets konstituerede leder, Stine Blachmann.

- Kultur er generelt svæt at få finansieret, så det handler om at lave et solidt fondsarbejde. Vi vil gerne have et bedre økonomisk udgangspunkt og et stærkere fundament, siger hun.

Derfor vil Klaverfabrikken over det næste år forsøge at samle penge ind til, at festivalen kan vende tilbage i 2021.

- Vi har indtil videre brugt tiden på at komme det nærmere, hvad festivalen skal kunne. Sidste år var det meget abstrakt. Nu har vi et forbedret materiale og et mere styrket netværk med de kunstnere, vi har tilknyttet til festivalen. Så vidensmæssigt er vi meget længere, men det tager tid at få et økonomisk fundament, siger hun og fortsætter:

- Den støtte vi fik sidste år var primært til af starte festivalen op. Nu handler det om, at finde midler til at etablere den. Det er vores drøm og vores mål, at Hofnar vender tilbage igen i 2021, men som det altid er med økonomisk samarbejde, så er det ikke noget, vi endnu kan sige med sikkerhed, men vi håber meget, siger Stine Blachmann.

Hofnar koster mellem 300.000 og 400.000 kroner at afvikle, og alle arrangementer i løbet af gadefestivalen er gratis. Klaverfabrikken håber derfor, at finde økonomien til festivalen ved at samarbejde med Hillerød Kommune, Hillerød Byforum, Statens Kunstfond og andre sponsorer og aktører i erhvervslivet.