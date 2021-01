Ingen fængsel til mand efter vold mod kæresten

En 38-årig mand har fået en betinget fængselsdom på 60 dage for vold mod sin kæreste. 8. januar 2020 henvendte kvinden sig på skadestuen på Hillerød Hospital, hvor hun fortalte til sundhedspersonalet, at den 38-årige mand dagen før havde slået hende. Hun fortalte, at han havde taget kvælertag på hende og skubbet hende fem meter gennem stuen og trykket hende op mod et køleskab. Efter overfalder havde hun haft svært ved at trække vejret og drikke. Dagen efter havde hun stadig smerter, mest i nakken og mod venstre skulder.

Manden var også tiltalt for at have peget på kvinden med en kniv og truet med at dræbe hende. Han var også tiltalt for at have stjålet hendes mobiltelefon og en pung, hvor der blandt andet var 3000 kroner. Retten fandt det ikke bevist, at han havde truet hende med kniven, men han blev fundet skyldig i at have stjålet mobiltelefonen og pungen. Manden slap dog med en betinget dom. Her blev der lagt vægt på, at volden og truslerne foregik som led i et skænderi med kvinden over deres samliv. Derudover lagde retten vægt på, at forurettede ikke fik betydelige skader.