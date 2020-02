Se billedserie Det vrimler med mennesker i slotsparken denne søndag eftermiddag, og Frederiksborg slot er bagtapet for den frivillige gågruppe Foto: Victor Munck Nørbo

Ingelise går ensomheden væk

Søndagsture i Slotsparken er blevet en ny tradition i for mange. For Ingelise Bjørk­lund Herand er det blevet en mulighed for at tale om tabet af sin mand, og møde nye mennesker.

Hillerød - 28. februar 2020

Foran det store Neptunspringvand i slotsgården på Frederiksborg Slot i Hillerød, stimler en gruppe mennesker sammen. Det er en kølig dag, men vintersolen titter frem og får de fremmødte til at knibe øjnene sammen, mens de hilser på hinanden.

Det er den første søndag i februar, og gågruppen "Hillerød går sammen", gør klar til dagens tur i Slotshaven.

Rasmus Kruse Vibum, som er initiativtager til gruppen, tager et fællesbillede for at dokumentere dagens gåtur.

- Jeg tror, at jeg får det til 37 mennesker, siger han og smiler lidt over det høje antal.

Blandt dagens fremmødte er Ingelise Bjørklund Herand, der er med på turen for første gang. Hun er 69 år gammel, pensioneret og rigtig glad for at gå ture med andre lokale Hillerødborgere.

Vi bringer et udpluk af elevernes artikler, som er blevet til i løbet af januar og februar - Det er jo så dejligt, at så mange forskellige mennesker har lyst til at gå med på sådan en tur, siger hun, mens gruppen bevæger sig ud af slotsgården, ind mellem de høje træer og ad de smalle stier i slottets skovanlæg.

- Det er en rigtig god mulighed for at tale med nogle mennesker, man ikke har talt med før. Jeg tænkte, at det måske kan være en måde at komme lidt ud, hvis man føler sig alene eller ensom, siger Rasmus Kruse Vibum om gåturene, som begyndte i oktober sidste år.

Mistede mand og veninde For Ingelise Bjørklund Herand har netop det at komme ud og tale med nogle nye mennesker været hele grunden til, at hun er taget med på dagens gåtur. Det er første gang, at hun er med i denne gågruppe, men er ellers rutineret deltager i andre frivillige tilbud for ældre i Hillerød.

Hun mistede sin mand efter ni års ægteskab i september 2018. Kort efter, i januar sidste år, mistede hun sin barndomsveninde Irene, som hun havde kendt, siden de var 10 år.

- Vi boede tæt på hinanden i vores ungdom i København og fik børn samtidig, så vi også bragte vores mænd og familier ind i vores venskab. Vi vidste alt om hinanden, da vi jo havde kendt hinanden hele livet. Så det var utrolig hårdt, da hun døde, kun få måneder efter min mand også var gået bort. Så er man pludselig meget alene, fortæller Ingelise Bjørk­lund Herand, som i sommer gik på pension efter at have været på arbejdsmarkedet i 55 år.



Ingelise Bjørklund Herand har været med til mange forskellige gåture i frivillige gågrupper i Hillerød, og det har bl.a. hjulpet hende til at møde nye mennesker og komme mere ud efter at hun gik på pension. Foto: Victor Munck Nørbo



- Jeg har arbejdet som social og sundhedshjælper og har altid haft en hverdag, hvor jeg har været meget tæt på andre mennesker, heriblandt en masse ældre, som jeg har taget mig af. Så nu følte jeg, at det var tid til, at der var nogen, der tog sig lidt af mig, siger hun, men bliver snart mere alvorlig - det har nemlig ikke kun været let at stoppe på arbejdet.

- Det var en stor forandring for mig pludselig at være derhjemme hver eneste dag, siger hun.

Ikke den eneste I den engelske lystskov indrammes stier og vandløb af de høje træer. Vintersolen falder ind mellem træernes grene, mens Ingelise Bjørk­lund Herand bevæger sig sammen med resten af gruppen gennem skovområdet.

Lydtapetet i skoven fyldes af fuglefløjt og småsnakken fra gruppen.

- Jeg er jo ikke den eneste i selskabet, der har oplevet at miste nogen tæt på. Der synes jeg, at det er rart at komme ud på de her gåture med andre folk, som måske også har oplevet at miste en mand eller andre nære. De kan forstå, hvordan man har det på en anden måde, end andre måske kan. Det er meget svært at gå igennem, men det hjælper, at man kan tale med andre, der har oplevet det samme, siger hun.

Flokken er nået til en stor sø i lystskoven omkring slottet, og Inge Lise Bjørklund Herand kigger ud over søens blanke overflade, der skinner i lyset fra vintersolen.

- Det er så vigtigt, at man står op om morgenen, er glad for livet og ser positivt på tilværelsen. Det er ikke altid lige nemt, men jeg gør mit bedste, for eksempel ved at tage ud og gå med nogle andre eller tage til andre arrangementer. Det hjælper mig meget, siger Ingelise Bjørklund Herand.



Der er højt humør i gågruppen, og mennesker taler med hinanden på kryds og tværs. For mange er denne søndag første gang de mødes, og på den måde skabes mange nye bekendtskaber. Foto: Victor Munck Nørbo



5070 skridt Det vrimler med fodgængere, cyklister og hundeluftere på stierne omkring slottet. Vintergækker, erantisser og sågar enkelte påskeliljer blomster allerede. Hen mod turens slutning går snakken livligt blandt deltagerne - en gå-vært fra en anden lokal gåklub, en kvinde fra byens seniorforening, en færgeskipper fra Den Lille Færge, to tidligere kolleger i lyserøde vindjakker taler sammen på kryds og tværs, og pludselig er gruppen tilbage ved turens udgangspunkt foran slottet. Gradvist bryder gruppen op, vinker til hinanden og takker for en god tur. En enkelt tager sin mobil frem for at tjekke sin skridttæller "5070 skridt", konkluderer han med et smil og vinker farvel, imens han krydser gaden.

- Vi ses næste gang" bliver der sagt, mens folk går hvert til sit med masser af farve i kinderne og nye bekendtskaber i rygsækken.

Næste gåtur finder sted på søndag den 1. marts.



