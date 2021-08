Se billedserie Hvis du ikke lige kan se det, så er det meningen, at det nye tandplejehus på Carlsbergvej skal ligne en tand. Foto: Martin Warming

Indvielse: Nu er tandplejen samlet under ét tag

Den kommunale tandpleje er flyttet sammen i nyt hus på Carlsbergvej

Hillerød - 19. august 2021 kl. 09:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Det har været masser af liv i det nye tandplejehus på Carlsbergvej, der huser den kommunale tandpleje, i flere måneder, men i fredags blev huset officielt indviet af Peter Frederiksen (V), der er formand Børn, Familie og Ungeudvalget i Hillerød Kommune.

Det nye tandplejehus erstatter de fem tidligere kommunale tandplejeklinikker, der lå rundt omkring i kommunen. Fremover skal alle, der skal have efterset bisserne hos den kommunale tandpleje, altså køre en tur til Carlsbergvej.



"Der var selvfølgelig nogle fordele ved at have flere tandklinikker. Blandt andet at der er nemt at komme til, hvis det er på ens egen skole, og børnene selv kan klare det. Men med én fælles samlet placering får vi endnu flere fordele: Vi får sammenhængende patientforløb, fordi man kun skal kommet ét sted. Tidligere har elever risikeret at skulle på flere tandklinikker, fordi det ikke er alle klinikkerne, der har udstyret til de mere komplicerede behandlinger. Nu er det hele samlet ét sted, og det giver en god tryghed for børn og forældre," sagde Peter Frederiksen i sin tale ved den officielle indvielse i fredags.

"Men der er endnu flere fordele ved at blive samlet ét sted: Der er flere kolleger, og det faglige miljø bliver styrket. Der bliver mulighed for at lave endnu flere specielle og krævende behandlinger, fordi udstyret er her. Og så bliver det lettere at tiltrække arbejdskraft," tilføjede han.

40 millioner Byggeriet af det nye tandplejehus, der har kostet 40 millioner kroner, startede i februar sidste år.

"Tandplejehuset er taget i brug og fungerer allerede forbilledligt. Og så er det et smukt hus, både indenfor og udenfor. Vi er flyttet ind og i produktion, nærmest på den uproblematiske måde," lød det fra Kathrine Lommer Nørgaard, der er overtandlæge i Hillerød Kommune, ved indvielsen i fredags.

Og hun er glad for, at den kommunale tandpleje nu er blevet samlet ét sted.

"Når jeg tænker på processen, har den været rigtig, rigtig lang. Der har været talt om centralisering og sammenlægning af vores tandklinikker i ti år - og måske endda flere. Heldigvis har mange beslutninger til slut blæst i vores retning med hjælp fra gode folk. Vi skylder Hillerød Kommunes visionære og fremadsynede politikere et kæmpe tak for at have prioriteret tandplejehuset. Det har været dyrt og meget komplekst at bygge huset," sagde Kathrine Lommer Nørgaard.

12.000 om året Tandplejehuset, der i øvrigt skal forestille en tand, indeholder blandt andet 14 kliniklokaler i stueplan, tandreguleringen på 1. sal med syv klinikrum og øverst personalefaciliteter med blandt andet en frokoststue med plads til 40 mennesker og omklædning, bad og skabe til 50 mennesker. Og så er der også en tagterrasse.

12.000 mennesker bruger årligt Hillerød Kommunes kommunale tandpleje.

