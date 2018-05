Indsats på arbejdet gjorde kortuddannede mænd sundere

Hun oplyser, at gruppen af kortuddannede, faglærte og ufaglærte mænd statistisk set ryger mere og spiser og drikker mere usundt end andre danskere og samtidig har ry for at være svære til at motivere til at tage imod sundhedsrådgivning.

- Det er sådan, at nogle eksperter næsten mener, at det er spild af penge at arbejde med denne målgruppe, for de vil åbenbart ryge og drikke sig ihjel. Og det, tænker jeg, er forkert, for i os alle lever en lille dreng, der har lyst til at leve sundt, men der er forskellige grunde til, at vi opfører os, som vi gør. Mænd er fra naturens hånd ikke gearet til at gå rundt at være så bekymrede. De har en helt anden opgave: De skal ud og have en masse mod til at se farlige dyr i øjnene. Mænd har lettere ved at sparke deres bekymringer ind under gulvtæppet, men det betyder også, at de ikke går til lægen, og at de ender i unødvendigt lange behandlingsforløb, eller tidlig død, siger hun.