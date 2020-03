Se billedserie Torsdag blev der igen fyldt varer op, efter at Bilka onsdag aften var blevet bestormet af kunder, der skulle købe ind efter statsministerens udmelding om tiltag mod coronavirus. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Indkøbspanik før lukketid i Bilka Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Indkøbspanik før lukketid i Bilka

Hillerød - 12. marts 2020 kl. 17:47 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kort efter statsminister Mette Frederiksens udmelding om at lukke Danmark ned for at begrænse coronasmitten, begyndte de første kunder at strømme til dagligvarerbutikkerne for at sikre sig mad, toiletpapir, håndsæbe og meget andet.

Trods statsministerens forsikring om, at der ikke er tale om en fødevarerkrise, og at der stadig vil blive bragt varer ud til forretningerne, valgte mange alligevel at køre ned og handle onsdag aften.

Det resulterede blandt andet i kamp om parkeringspladserne, mens der i Bilka ved 22-tiden var omkring 100 meter kø bare for at komme ind i butikken.

- Der var lange køer for at komme til kasselinien, og derfor blev vi på et tidspunkt nødt til at lukke for indgangen til butikken, så der ikke kom for mange ind. Derfor var der lang kø for at komme ind, siger Steen Olsen, varehuschef i Bilka Hillerød, og tilføjer:

- Desværre tog danskerne ikke statsministerens opfordning til ikke at hamstre til sig. Det er ærgeligt, at de ikke retter sig efter det, for vi har varer nok. Selvfølgelig er der nogle varer, man løber tør for, når der kommer så mange mennesker, fordi folk er bange for, at alt går i stå, men folk skal slå koldt vand i blodet. Vi får varer flere gange om dagen, og det vil vi fortsætte med at få, siger Steen Olsen.

Det var især toiletpapir, dåsemad, ris, pasta, babymad, bleer og mejeriprodukter, som kunderne fyldte i kurve og vogne. Butikken måtte holde en time ekstra åbent på grund af de mange mennesker, men Steen Olsen vil ikke oplyse, hvor meget butikken omsatte for i løbet af de få timer. Han oplyser dog, at omsætningen var »meget meget meget stor«, og at der ikke kunne være kørt flere varer igennem kasserne, end der blev.

Super team stod sammen

Personalet i butikken var af åbenlyse årsager ikke forberedt på, at butikken blev bestormet på den måde. Men der er stor ros til de ansatte fra chefen.

- Vi kørte alle kasser åbne, og jeg har virkelig et super team, hvor flere sprang i uniformen og tog på arbejde, selvom de havde fri. Alt kørte i løbet af 10 minutter til et kvarter. Vi har stort fokus på de ansatte, som er i kontakt med mange mennesker i løbet af dagen. Selvfølgelig på hygiejnen med håndvask og sprit, og vi mødes ikke flere end 10 personer ad gangen. Alle, der er utrygge, eller har pårørende, der er modtagelige, får tilbud om at tage hjem, siger Steen Olsen.

Travlt i Føtex

Også i Føtex oplevede varehuschef Frank Borgen Baltzer øget interesse for at købe ind onsdag aften, uden at det dog var Bilka-tilstande. Dagen derpå var der også masser at se til.

- Kunderne er velopdragende og glade, og hylderne er pæne. Der kommer flere kunder, og jeg har kaldt ekstra ansatte på arbejde. Vi har travlt, fordi der er mange kunder, men vi kan sagtens følge med, siger Frank Borgen Baltzer.