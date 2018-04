Se billedserie Foto: Allan Nørregaard

Indkøbscenter får årets erhvervspris

Hillerød - 11. april 2018

Med 5,8 millioner besøgende sidste år, så kan man godt betegne Slotsarkaderne i Hillerød som et af byens store trækplastre. Det mener i hvert fald C4 foreningen, der onsdag honorerede Slotsarkaderne med C4 erhvervsprisen 2018 forud for deres generalforsamling.

Prisen får indkøbscentret for at have investeret betydeligt i at markedsføre Hillerød.

- Slotsarkaderne har gjort en stor indsats for at give Hillerød den pondus, der skal til for at bevare vores status som Nordsjælland naturlige centrum. De har Hillerød-DNA, sagde bestyrelsesformand i C4, Jesper Følbæk Nielsen.

Stor butiksinteresse

- Tusind tak. Det er med stor stolthed og ydmyghed, jeg modtager prisen. Den er med til igen at sætte detailhandlen og byudvikling øverst på dagsordenen, sagde direktør i centret, Pia Lynggaard i sin takketale.

2017 bød i Slotsarkaderne på elleve nye butiksåbninger, og med i alt over 600 ansatte i centrets butikker, så er det også en stor arbejdsplads i byen, fremhævede direktøren. Og den bliver kun større, når den 2500 kvadratmeter store udvidelse står færdig, for den har allerede nu givet flere henvendelser fra interesserede butikker.

- Jeg plejer at sige, at Hillerød er en fantastisk by, en vinderby. Og interessen for Hillerød som butiksby er enormt stor, sagde hun i talen.

Ifølge Pia Lynggaard så kommer folk fra hele Nordsjælland for at handle i Slotsarkaderne. Centret har en stærk regional position, som først brydes, når man nærmer sig Lyngbyområdet.

Igennem de senere år har de udover de mange kædebutikker også haft flere selvstændige, som har haft en butik i centret på forsøgsbasis. Og de har i høj grad valgt at etablere sig fast til glæde for direktøren. Samtidig er antallet af restauranter også blevet øget markant, og der er nu langt flere kunder som kommer både for at handle og spise.