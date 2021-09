Carsten Larsen og Rikke Macholm vil ikke lade kulturnatten dø og indkalder nu til et ide- og udviklingsmøde. Foto: Thomas Arnbo

Indkalder til møde: Vil ikke lade Kulturnatten dø

Hillerød - 29. september 2021 kl. 11:30 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Styregruppen bag Kulturnat Hillerød meldte forleden ud, at de har valgt at lægge det populære arrangement i graven. Men kulturnatten skal ikke have lov til at dø, mener Carsten Larsen, der er direktør i Royal Stage, og byrådsmedlem Rikke Macholm (SF), der er formand for Kultur og Fritidsudvalget. De har derfor slået pjalterne sammen og indkalder nu til et møde for alle, der har lyst til at videreføre kulturnatten på den ene eller anden måde.

Giver livsglæde Årsagen til, at den gamle styregruppe måtte smide håndklædet i ringen, er ifølge Lise Bendix, der har været den styrende kraft bag kulturnatten i mange år, den manglende tilslutning fra aktører, der har ønsket at deltage i kulturnatten. Men det har også knebet med også tilslutningen af frivillige hjælpere og medlemmer af styregruppen, der har været dalende de sidste par år. Ikke mindst efter coronakrisen. Men Hillerød skal altså have en kulturnat, mener Carsten Larsen og Rikke Macholm, der derfor har indkaldt til et møde med overskriften 'Kulturnatten længe leve' mandag den 1. november i Klaverfabrikken. "Kultur giver livsglæde og skaber fællesskaber. Både for dem, der oplever det, men også for dem, der er med til at arrangere det, og derfor er det vigtigt, at Hillerød har en kulturnat,” siger Rikke Macholm til Hillerød Posten.

Binder byen sammen Carsten Larsen håber også, at det vil lykkes at genoplive kulturnatten. ”Byen har summet af liv, og man er mødtes på en anden måde end normalt med det kulturelle som omdrejningspunkt. Kulturnatten har været med til at binde byen sammen og skabe noget, der er anderledes, og det er vigtigt, at vi i Hillerød har så mange tilbud som overhovedet muligt,” siger han.

Mellem 12.000 og 15.000 mennesker har hver år deltaget i kulturnatten. Foto: Jens Wollesen

Alle er velkomne Rikke Macholm håber, at der er mange, der vil deltage i mødet på Klaverfabrikken den 1. november. ”Jeg synes, det er vigtigt, at alle dem, der vil være med til at løfte en opgaven eller har gode ideer, kan mødes og finde ud af, hvad vi sammen kan gøre. Det er ikke sikkert, at resultatet bliver en kulturnat, som vi kender det i dag. Det kan være, at vi skal lave nogle kulturdage eller forskellige events i stedet for. Jeg har ikke opskriften eller resultatet i lommen på forhånd, men det er det, vi i fællesskab skal prøve at finde ud af på mødet,” siger Rikke Macholm.

Understøtte og hjælpe Og selvom det er Carsten Larsen og Rikke Macholm, der har taget initiativ til mødet, så er det ikke dem, der skal stå i spidsen for et nyt arrangement. ”Vores opgave bliver at understøtte og hjælpe dem, der har nogle gode ideer og forhåbentlig vil være med til at føre dem ud i livet,” siger Carsten Larsen. ”Det handler om, at vi skal inspirere hinanden og finde ud af, hvad vi kan sammen, og hvad har vi lyst til. Måske kan kommunen være tovholder omkring nole projekter, men det er ikke kommunen, der skal løfte og bære det,” tilføjer Rikke Macholm. Den nu afdøde kulturnat startede i 2006 og blev hvert år besøgt at mellem 12.000 og 15.000 mennesker. Ide- og udviklingsmødet bliver altså afholdt i Klaverfabrikken mandag den 1. november mellem klokken 16 og 18, og alle, der har lyst til at være med til at puste liv i kulturnatten – eller et tilsvarende arrangement – er meget velkomne til at deltage. Man skal ikke tilmelde sig, men bare møde op. Se hele invitationen til mødet i linket herunder:

