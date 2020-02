Der har været indbrudstyve på spil flere steder i Hillerød. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Indbrudstyve knuste ruder flere steder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Indbrudstyve knuste ruder flere steder

Hillerød - 14. februar 2020 kl. 10:35 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ukendte gerningsmænd har brugt vinduer som indgang, når de i forgangne dage har skaffet sig adgang til villaer. Ifølge Nordsjællands Politi blev der torsdag anmeldt fire indbrud i Hillerød, og fremgangsmåden minder om hinanden.

På Solbuen er der mellem tirsdag klokken 17 og torsdag klokken 14 blevet begået indbrud i en villa. Her har indbrudstyvene knust et vindue formentlig med en sten og herefter rakt hånden ind og åbnet vinduet. Det er endnu uvist, hvad der måtte være stjålet fra huset.

Et vindue var ligeledes først blevet knust og derefter åbnet indefra i en anden villa på Solbuen. Her er indbruddet sket mellem lørdag ved midnat og torsdag klokken 17.40. Heller ikke her er der overblik over, hvad udbyttet af indbruddet måtte være.

En ukendt genstand er blevet brugt til at knuse et badeværelsesvindue i en villa på Gørløsegårdsvej i Gørløse. Her blev adskillige smykker og to ure stjålet ved indbruddet, som er sket mellem den 6. februar klokken 06 og torsdag klokken 06.30.

Endelig er et vindue blevet opbrudt til en villa på Skovduevej. Det er sket mellem søndag klokken 05 og torsdag klokken 15.30. Her er der endnu ikke overblik over, hvad der måtte være stjålet, oplyser politiet.