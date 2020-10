Indbrud i køkkenbutik

Mandag klokken 23.25 blev det anmeldt til Nordsjællands Politi, at der netop havde været indbrud i køkkenbutikken INBO på Vølundsvej.

På tidspunktet for anmeldelsen kunne det ikke med sikkerhed fastslås, om der var stjålet noget, men det kunne tyde på, at der blandt andet var blevet stjålet tre keramiske kogeplader samt to ovne, oplyser Nordsjællands Politi i sin døgnrapport.