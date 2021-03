Indbrud i genbrugsbutik

Det skriver Nordsjællands Politi is in døgnrapport.

Indbruddet er blevet begået mellem onsdag klokken 19.15 og torsdag morgen klokken 8.

Tyven har opbrudt et vindue for at skaffe sig adgang til butikken, og der er blevet stjålet smykker og kontanter, oplyser Nordsjællands Politi.